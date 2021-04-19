Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных

Иностранные соцсети будут платить налоги на доходы от рекламы, полученные за счет россиян. Также им придется выплачивать НДФЛ за отечественных блогеров. Такие опции прописаны в пакете мер поддержки российской ИТ-отрасли. Также предлагается распространить налоговый маневр на интернет-компании, а порог для ИТ-самозанятых поднять до ₽5 млн.

Налог для иностранных соцсетей

CNews продолжает серию публикаций, посвященных проекту плана поддержки ИТ-отрасли, который был представлен вице-премьером Дмитрием Чернышенко и направлен на утверждение премьер-министру Михаилу Мишустину. Часть предлагаемых мер связана с изменениями в налоговом законодательстве, целью которых является поддержка отечественных ИТ-компаний и пополнение российского бюджета.

Наиболее громкая инициатива касается введения так называемого «цифрового налога». Речь идет о поправках в налоговый кодекс, устанавливающих принципы налогообложения иностранных компаний в части доходов, получаемых в результате взаимодействия с российскими гражданами и использования данных о них. Эта мера в первую очередь коснется социальных сетей.

По задумке авторов документа, претворение этого плана в жизнь выровняет условия ведения деятельности в России для отечественных и зарубежных интернет-компаний, а также обеспечит рост налоговых поступлений в бюджет. С 2016 г. в России уже действует так называемый «налог на Google»: он обязывает иностранные интернет-компании платить внутри страны налоги за продажи цифровых товаров и услуг гражданам России.

НДФЛ за российских блогеров и разработчиков

Другая громкая инициатива также связана с социальными сетями: предлагается обязать иностранные юридические лица выплачивать в бюджетную систему России НДФЛ (налог на доходы физических лиц) за российских блогеров с доходов от рекламы в их блогах. Аналогичным образом, иностранные юридические лица, привлекающие в дистанционном режиме для разработки программного обеспечения и баз данных российских разработчиков, должны будут уплачивать за них НДФЛ в бюджет России.

По замыслу авторов документов, это должно привести к выравниваю в России условий ведения бизнеса для российских и иностранных юридических лиц, увеличению числа физических лиц, ведущих деятельность в области ИТ в правовом поле, а также к росту налоговых поступлений от их деятельности.

Иностранные компании, привлекающие российских разработчиков, должны будут уплачивать за них НДФЛ в бюджет России. Источник: ru.depositphotos.com

«Сейчас, когда ИТ-сфера серьезно глобализировалась, а ее масштабы постоянно расширяются, становится очевидным, что мировое налоговое сообщество придет к общему налоговому режиму цифровой сферы, — считает юрист адвокатского бюро «S&K Вертикаль» Александра Стирманова. — Тем более что Организация экономического сотрудничества и развития давно ведет на международном уровне диалог по поводу распределения налоговой нагрузки крупных ИТ-компаний. Ряд европейских стран уже ввели регулирование данной сферы. Озвученные в России предложения по налоговому регулированию направлены на получение налогов от иностранных ИТ-компаний, которые так или иначе получают доход за счет российского рынка. Сейчас же компании регистрируют свои офисы в низконалоговых юрисдикциях и платят налоги именно там, хотя фактически зарабатывают в разных странах. Исходя из существующего сейчас положения, инициатива вполне оправдана и логична».

«Цифровое резидентство» для иностранных ИТ-компаний

В документе есть и предложение, касающееся создания в России института «цифровых резидентов» для иностранных компаний и физических лиц, осуществляющих деятельность в сфере ИТ. Статус не требует обязательного присутствия на территории страны. Такая мера обеспечит поддержку и рост продаж российского ПО на зарубежных рынках.

Гендиректор компании IT_One Сергей Яскевич считает создание института «цифрового резидентства» для западных ИТ-компаний логичным подходом к выравниванию условий международной конкуренции. «Все страны рано или поздно придут к необходимости регистрации деятельности таких компаний, — уверен Сергей Яскевич. — Цифровое пространство не имеет границ, в то время как конечные получатели дохода от цифровых услуг обладают вполне конкретными географическими адресами. Это противоречие должно быть устранено».

Увеличение порога для ИТ-самозанятых

Документ предполагает увеличение порога для ИТ-самозанятых (налогоплательщиков, разработчиков программного обеспечения, признанных самозанятыми) до ₽5 млн. Сейчас порог, в рамках которого можно применять соответствующий режим налогообложения, составляет ₽2,4 млн. Данная мера обеспечит опережающее развитие ИТ-отрасли, увеличит число занятых в сфере ИТ, повысит конкурентоспособность отечественных ИТ-решений и создаст упрощенный режим для перевода бизнеса и персонала из иностранной в российскую юрисдикцию.

Порога налогообложения для ИТ-самозанятых могут поднять до ₽5 млн. Источник: ru.depositphotos.com

«Налоговый маневр 2.0» для российских интернет-компаний

Другое предлагаемое изменение называется «Налоговый маневр 2.0». Оно должно помочь российским интернет-компаниям, на которые распространят действие прошлогоднего налогового маневра для ИТ-отрасли. Напомним, тогда страховые взносы для ИТ-компаний (разработчиков ПО, баз данных, электронной компонентной базы и электронной продукции) были снижены с 14% до 7,6%, налог на прибыль — с 20% до 3%. Также были сохранены льготы по НДС для ПО, включенного в реестр отечественного ПО, и обеспечена возможность осуществлять зачет НДС на маркетинговые услуги при продвижении российского ПО. Сейчас налоговые льготы предлагается применять и для отечественных интернет-компаний за счет учета дохода от рекламной и иной деятельности (предоставлении социально-значимых услуг) при условии наличия у компании собственной технической платформы и информационных ресурсов (сайты, мобильные приложения).

Кроме того, в рамках «Налогового маневра 2.0» предлагается расширить применение налоговых льгот для организаций, осуществляющих деятельность в области ИТ, за счет учета дохода от реализации, установки, тестирования и сопровождения партнерских ИТ-продуктов.

Эти шаги, по мнению авторов поправок, должны повысить привлекательность российской юрисдикции для ИТ-компаний и интернет-компаний, сформировать условия для ускоренного роста ИТ-отрасли и увеличения вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий.

В распоряжении CNews имеется предыдущая версия плана поддержки ИТ-отрасли, в которой предлагалось решить еще одну проблему — отсутствия возможности для компаний-разработчиков признать выручку по научно-исследовательским работам (НИР) и опытно-конструкторским работам (ОКР, заказ по разработке ИТ от госкомпаний) выручкой от ИТ-деятельности. Эта проблема лишала компании возможности пользоваться налоговым маневром и была особенно характерна для предприятий, работающих по гособоронзаказу, но не являющихся ИТ-компаниями в соответствие с ОКВЭД (Общероссийский классификатор видов экономической деятельности). Решение этой проблемы привело бы к получению соответствующими компаниями льгот в части налогов и сборов.

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Как отмечает директор по налоговым услугам PwC в России Василий Голованов, возможность применения инвестиционного вычета к российскому ПО нацелена сразу на решение двух задач. «Во-первых, это ускорит процесс перехода на российское ПО за счет возможности вычесть расходы на него из самого налога на прибыль, что, по сути, будет означать софинансирование государством расходов компаний на приобретение российского ПО, — говорит Василий Голованов. — Во-вторых, это стимулирует российских разработчиков ПО. Тем не менее, стоит отметить, что в настоящий момент инструмент инвестиционного налогового вычета используется крайне слабо и возможный эффект от предлагаемой меры может быть ограниченным. Это связано с необходимостью принятия соответствующего законодательства на уровне субъектов РФ (на текущий момент не все регионы еще приняли такие законы, — прим.авт.). На наш взгляд, чтобы сделать данный механизм более рабочим и достичь поставленных целей, можно было бы вывести применение инвестиционного налогового вычета на федеральный уровень, а выпадающие доходы субъектов РФ фондировать за счет доходов федерального бюджета».

Тройной учет расходов на внедрение отечественных ИИ-продуктов

В текущей версии документа также предлагается внести в налоговый кодекс изменения, предусматривающие включение в инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль расходов на внедрение отечественного ПО, программно-аппаратных комплексов (ПАК) и компьютерного оборудования, представленных в Едином реестре российской радиоэлектронной продукции. Это должно привести к стимулированию приобретения отечественной ИТ-продукции и снижению издержек компаний на внедрение соответствующих решений.

Другое предлагаемое изменение в налоговый кодекс связано с применением при налогообложении прибылей повышающего коэффициента «3» на приобретение и внедрение отечественного ПО и ПАК с использованием искусственного интеллекта. Речь также идет о решениях, представленных в единых реестрах.

В предыдущей версии документа также предлагалось изменить в постановлении правительства, регулирующем проекты по созданию и внедрению ПО, существующее ограничение величины накладных расходов при реализации ИТ-проектов.

Предлагаемые поправки должны повысить привлекательность российской юрисдикции для ИТ-компаний. Источник: ru.depositphotos.com

Сергей Яскевич считает возможность применения налоговых льгот за счет учета дохода от реализации, адаптации и внедрения партнерских отечественных ИТ-продуктов разумным ходом для стимулирования не только разработчиков ПО, но самих и продуктов. «Речь идет не только о первичном звене, но и обо всей экосистеме, включая тех, кто доносит до конечного потребителя разработанные продукты и обеспечивает их внедрение и масштабирование», — добавляет Сергей Яскевич.

Введение повышающего коэффициента при учете расходов на внедрение отечественной ИИ-продукции также находит поддержку у участников рынка. «Если сейчас на отечественные продукты нацелен в первую очередь госсектор, то при новых условиях в сторону российских разработчиков и производителей развернутся и коммерческие организации», — уверен директор компании «Эдит Про» Дмитрий Кичко.

Оптимизация валютного контроля для ИТ-компаний

С целью упрощения валютного контроля планируется провести мониторинг конкурентоспособности российской юрисдикции в области ИТ, в том числе в области валютного регулирования и валютного контроля. При этом должны учитываться меры, предусмотренные в рамках Общенационального плана действий, обеспечивающие восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и ее долгосрочные структурные изменения.

Для этого нужно сформировать предложения по улучшению условий ведения предпринимательской деятельности в ИТ-сфере в России, в том числе за счет сокращения издержек ИТ-компаний по результатам оптимизации валютного регулирования и валютного контроля. Также должно быть облегчено ведение экспортной деятельности и обеспечено повышение привлекательности российской юрисдикции для ИТ-компаний в сравнении с юрисдикциями, считающимися благоприятными (Сингапур, Ирландия, Финляндия, США, Эстония, Беларусь и др.).

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