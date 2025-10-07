Разделы

Власти отказались от централизованных госзакупок офисного и антивирусного ПО

В опубликованном Минцифры проекте постановлении Правительства с министерства снимается обязанность проводить централизованные госзакупки офисного и антивирусного ПО. В ведомстве считают, что они неэффективны, а их идея устарела.

Централизованные госзакупки не нужны

Минцифры предложило снять с себя ответственность за организацию централизованных госзакупок офисного и антивирусного программного обеспечения (ПО). Ведомство опубликовало проект постановления Правительства, содержащий такие изменения, выяснил «Коммерсант».

Федеральные органы исполнительной власти (ФОИВ) могут осуществлять закупочные процедуры самостоятельно, говорится в документе.

Предлагается сохранить процедуру централизованных закупок только в части профильного «ПО для ведения бюджетного учета», ответственность за которую постановлением №658 возложена на Федеральное казначейство. Сюда относятся «пользовательские» программы и ПО, работающее на инфраструктуре, а также базы данных, работающие на серверах «защищенных» ЦОДов под контролем ФНС.

Госорганы будут закупать ПО самостоятельно

Постановление Правительства №658 от 8 июля 2018 г. утвердило порядок централизованных закупок ПО для федеральных органов государственной власти и подведомственных им учреждений в контуре управления Правительства. Госорганы должны были перейти на отечественное ПО до 2020 г.

Импортозамещение завершено

«Значительная часть» ФОИВ уже использует отечественное ПО и полномочия Минцифры по централизации больше не нужны. «В этом уже с учетом импортозамещения отечественным ПО нет необходимости», — пояснили изданию в министерстве.

Проект постановления носит «технический характер», сказали представители ведомства: «Централизованные закупки офисного ПО были приостановлены и фактически не велись с 2021 г., так как уже на тот момент большинство ведомств перешло на российский софт».

В 2021 г. CNews писал о введении двухлетнего моратория на централизованные закупки российского офисного и антивирусного ПО, проводимые Минцифры.

Процедура неэффективна

К тому же, как следует из пояснительной записки к новым поправкам постановления Правительства, проект централизованных закупок офисных программ и антивирусов оказался неудачным — еще в 2019 г. выяснилось, что соблюдение формальностей при передаче прав конечным пользователям занимает «длительное время», а мониторинга и ответственных за активацию купленных лицензий в ведомствах нет.

В 2020 г. Минцифры уже предлагало полностью отказаться от централизованных закупок ПО для госорганов власти и предоставить им право проводить такие закупки самостоятельно. Тогда отмечался также недостаточно эффективный сбор потребностей госорганов в лицензиях антивирусного и офисного ПО, отсутствие централизованных инструментов мониторинга даты активации и объема использования лицензий госорганами и сокращение сроков «полезного использования ПО».

После принятия постановления № 658 в 2018 г., Минкомсвязи разработало порядок взаимодействия с федеральными госорганами при осуществлении централизованных закупкок офисного и антивирусного софта. Согласно документу, госорганы должны размещать информацию о необходимости закупить ПО в федеральной государственной информационной системе координации информатизации (ФГИС КИ). На основании полученных данных планировались и проводились закупки, а передача неисключительных прав на ПО проводилась по сублицензионным договорам.

