«Геомир» подписала соглашения с фермерскими ассоциациями стран Африки о тестировании и внедрении своих разработок

«Геомир» достигла договоренностей о сотрудничестве с фермерскими ассоциациями ЮАР, локальными маркетплейсами и рядом сельхозпроизводителей в области тестирования и распространения цифровых продуктов в АПК Южной Африки.

«Потенциал российских разработчиков цифровых систем в качестве поставщиков для стран БРИКС колоссален, и прежде всего интерес представляют действующие участники ЮАР, Бразилия и приглашенная Аргентина, где имеются хозяйства с большой площадью пашни. Это позволит максимально полноценно использовать функционал и опыт эксплуатации, который был получен при внедрении цифровых технологий в хозяйствах России, – сказал Илья Воронков, генеральный директор «Геомир». – В целом российские цифровые разработки не уступают иностранным аналогам и даже превосходят их по некоторым параметрам, но для рынков большинства стран БРИКС предстоит адаптация этих решений под локальные особенности сельскохозяйственного производства. Наша компания готова к этому, так как уже имеет релевантный опыт».

С 2022 г. «Геомир» реализует несколько контрактов, а также пилотных проектов в Эфиопии, Нигерии и ЮАР по «Истории поля».