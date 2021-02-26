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«Сбер» поможет агропредприятиям цифровизировать производство

Интеграция Бизнес-приложения ИТ в банках Облака

Сбер предложил агропредприятиям облачный сервис «История поля» компании «Геомир» для цифровизации управления сельхозпроизводством. Первым сельхозпредприятием, которое воспользовалось сервисом, стало «Крупно» из Ростовской области.

«Сегодня мы не просто финансируем клиентов агропромышленной отрасли, но и предлагаем им комплексные высокотехнологичные решения для цифровизации производства и повышения его эффективности. И одно из таких решений — сервис «История поля», разработанный нашим новым партнёром, компанией «Геомир». «Крупно» — наш давний партнер, и мы рады, что эта компания первой воспользуется передовым решением для оптимизации своих бизнес-процессов. Сумма сделки составила 425 тыс. руб.», – сказала Татьяна Крейтор, управляющий директор департамента развития корпоративного бизнеса Сбербанка.

Сервис «История поля» позволяет дистанционно контролировать состояние посевных площадей и работу техники на полях, планировать сельхозоперации, вести полевые журналы и многое другое. Автоматизированный сбор, обработка и комплексный анализ всей производственной информации помогают сельхозпроизводителям принимать верные управленческие решения — стратегические, тактические и оперативные.

Сервис «История поля» предоставляется в веб-интерфейсе и мобильном приложении на iOS и Android и работает даже без интернета, что особенно важно в полевых условиях. Он полезен не только руководителю предприятия, но также юридической и финансовой службам компании, службе безопасности, диспетчерам, агрономам и другим специалистам. Подробная статистика позволяет сразу же выявлять проблемы и быстро оптимизировать производственные процессы. Через API сервис легко интегрируется с учётными системами предприятия.

Компания «Крупно» — клиент банка, ведущий сельскохозяйственную деятельность на площади 8,5 Га. Компания планирует использовать «Историю поля» для сбора и анализа данных о финансовом состоянии, создания многослойной электронной карты полей и кадастров, планирования полевых осмотров и севооборота, спутникового мониторинга состояния посевов, мониторинга техники на полях и других нужд.

«Мы рады идти в ногу со временем совместно со «Сбером» и сервисом «Геомир». Благодаря Ростовскому отделению банка мы получили комплексное решение для управления нашим сельскохозяйственным предприятием. Рассчитываем получить максимальную эффективность использования сервиса. Мониторинг техники для нас является основным приоритетом. Внедрение современных технологий позволит нам правильно планировать финансы и контролировать полевые осмотры», – отметил Эдуард Дохоян, собственник компании «Крупно».

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