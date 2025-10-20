Разделы

Nord Clan KitBot


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


20.10.2025 Омниканальная платформа KitBot расширила функциональность: ИИ-поиск, автоприглашения и аналитика воронки найма 1
07.02.2025 Nord Clan представит обновленную HR-платформу c искусственным интеллектом на CNews «Цифровизация HR 2025» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Nord Clan и организации, системы, технологии, персоны:

Nord Clan - Норд Клан 10 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 62 1
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 85 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8193 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2783 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3562 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1788 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5789 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3122 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22517 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13217 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33456 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56133 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17125 1
Nord Clan - ML Sense 4 1
Nord Clan - RDetector 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154732 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3160 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20066 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3703 1
