Nord Clan подвела итоги 2025 года

ИТ-компания Nord Clan, специализирующаяся на промышленном искусственном интеллекте, подвела итоги 2025 г. и объявила стратегические приоритеты на 2026. Несмотря на общую стагнацию рынка, компания увеличила выручку, реализовала ряд ключевых проектов и получила признание в виде отраслевых наград. Основной фокус в новом году останется на решениях, которые приносят заказчикам быстрый и измеримый экономический эффект.

В отчетном году Nord Clan сосредоточилась на проектах с быстрым и измеримым экономическим эффектом для заказчиков. Основной фокус был сделан на промышленный ИИ, видеоаналитику и автоматизацию рутинных операций в условиях сокращения ИТ-бюджетов и роста требований к эффективности цифровых решений.

Ключевым продуктовым событием 2025 г. стал запуск промышленного решения для автоматизации маркировки продукции в системе «Честный знак». Платформа предназначена для работы на высоконагруженных производственных линиях и обеспечивает полный цикл операций — от нанесения и верификации кодов до агрегации и передачи данных регулятору. Решение ориентировано на производителей в регулируемых отраслях и снижает операционные риски, связанные с нарушениями требований к маркировке.

В 2025 г. Nord Clan реализовал крупные проекты в промышленности, транспорте и корпоративном сегменте. Системы машинного зрения компании были внедрены на предприятиях НПО «Аконит», «Полиэфир», Ковдорский ГОК, «Камский бекон» и других для контроля качества продукции в режиме реального времени; в транспортной отрасли решения Nord Clan применялись более чем в 43 регионах России и СНГ; в корпоративном сегменте ИИ-платформа KitBot использовалась для автоматизации HR-процессов у федеральных заказчиков, включая СТД «Петрович», Tutu.ru и «Автозавод Санкт-Петербург», охватив более 20 тыс. сотрудников, а также участвовали в разработке решений для компаний «Инвитро», «МТС веб-сервисы», «Ренессанс страхование», «Наумен», «Циан», «Самолет плюс».

«В 2026 г. рынок ждет серьезное переломное событие: изменяются налоговые ставки, растет НДС, снижаются лимиты для компаний на упрощенной системе, увеличиваются страховые взносы для ИТ-компаний. Фактически государство дает сигнал, что ИТ-отрасль уже состоялась. Мы ожидаем, что 2026 г. будет сложнее для рынка в целом. Наша стратегия — сохранить весь портфель услуг и адаптироваться к меняющейся структуре спроса. Ключевой фокус — решения на базе ИИ, которые заменяют ручной труд и дают бизнесу быстрый, измеримый экономический эффект», — отметил генеральный директор Илья Каштанкин.