Первое российское решение CPQ+ успешно запущено в работу

В конце апреля 2022 г. в Москве прошла международная выставка MWR-2022. На стенде НПО «Аконит», крупнейшего поставщика оборудования для горнодобывающей промышленности, было представлено уникальное для российского рынка решение, разработанное компанией «Лаборатория ПОИНТ» (входит в группу компаний «ПОИНТ») специально для «Аконит».

Cтенд НПО «Аконит» на международной выставке MWR-2022

Что это?

Разработка представляет собой личный кабинет пользователя на сайте компании. Благодаря нему клиенты НПО «Аконит» получили возможность в автоматическом режиме не только сконфигурировать изделие, но и оформить заказ без участия специалистов по продажам или производству. Уникальность решения заключается в том, что оно связывает в единую цепочку клиентский сервис, процесс проектирования, производство и логистику, чего на отечественном рынке ПО ещё не было.

Доступ к личному кабинету пользователя с сайта npoakonit.ru

Страница входа в личный кабинет пользователя

Как это работает?

В базе данных НПО «Аконит» хранятся все ранее спроектированные изделия и детали. Клиент получает доступ к этой базе через личный кабинет, где может выбрать любую продукцию, задав необходимые критерии поиска. Список этих критериев довольно широк, однако интеллектуальная система упрощает выбор, сокращая перечень подходящих под запрос условий с каждым вводимым пунктом.

Просмотр раздела "Ролики амортизирующие" общего каталога и карточки изделия, цена указана с персональной скидкой

Просмотр детальной информации по изделию и 3D-визуализации перед заказом

Просмотр взрыв-схемы конвейера в 3D

Важной особенностью является то, что, если запрашиваемая модель не выпускалась ранее, система в считанные минуты автоматически сгенерирует ее, основываясь на введенных заказчиком параметрах. После чего можно будет просмотреть 3D-изображение изделия, получить готовый чертеж и узнать актуальную цену, которая динамично меняется в зависимости от количества изделий в заказе, сезонности, стоимости сырья и других факторов.

Конфигурирование (запрос) нового изделия

Все эти функции составляют CPQ-часть системы, но возможности разработки «Лаборатории ПОИНТ» выходят далеко за её пределы. Что же происходит, когда клиент нажимает на кнопку «Заказать»? Благодаря связи всех этапов жизненного цикла изделия система направляет информацию о заказе в CAD-приложение, где автоматически генерируются необходимые модели и комплекты конструкторской документации. НПО «Аконит» использует для этих целей Autodesk Inventor. После чего готовые инженерные данные передаются на проверку конструкторам. Когда система получает подтверждение согласования, все это в автоматическом режиме передается на производство.

Корзина и размещение нового заказа

Еще один плюс этой уникальной разработки в интеграции с ERP-системой НПО «Аконит». После отправки изделия на производство происходит интеллектуальный поиск необходимых комплектующих и материалов в базе данных компании. Система видит, какие из них уже есть в наличии, и отмечает, что из недостающих элементов необходимо произвести или дозаказать. Это позволяет сэкономить время производства и упорядочить логистику, что в свою очередь влияет на качество и стоимость услуг для клиента. Таким образом, система обеспечивает полностью автоматический процесс от нажатия кнопки «Заказать» до доставки готовых изделий клиентам НПО «Аконит».

Просмотр размещенных раннее заказов из личного кабинета

Личный кабинет на сайте НПО «Аконит»

«Наши компании сотрудничают уже много лет. Создание личного кабинета с уникальным функционалом - один из положительных результатов этого сотрудничества. В ходе работы было важно учесть все потребности нашего заказчика: личный кабинет должен был быть интуитивно понятным, комфортным визуально и в использовании, решать поставленные задачи. То есть это должно было быть не просто техническое решение, которое эксклюзивно само по себе, но понятный и полезный сервис для потребителя. Нам удалось соединить в этом проекте все. Это общее достижение сотрудников НПО "Аконит" и ГК "ПОИНТ"», – сказала Наталья Разгулова, НПО «Аконит».

Интеграция системы подбора и заказа изделий в сайт npoakonit.ru

Группа компаний «ПОИНТ» занимается собственными разработками уже более 12 лет. И наша главная задача – обеспечить экспертный и глубоко индивидуальный подход к каждому заказчику. Если вы хотите, чтобы ваша ИТ-инфраструктура помогала развитию бизнеса, мы готовы помочь в этом. Свяжитесь с нами по телефону +7 495 781-54-81 или электронной почте point@pointcad.ru, чтобы получить подробную консультацию и узнать, как правильное ПО может расширить возможности вашей компании.