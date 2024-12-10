BIA Technologies внедрила новый алгоритм управления на терминалах ГК «Деловые Линии»

Эксперты ИТ-компании BIA Technologies разработали для логистического оператора ГК «Деловые Линии» гибкий механизм постановки автотранспорта на ворота в погрузочно-разгрузочной зоне и автоматизировали процесс диспетчеризации грузоперевозок. В результате значительно сократилось время простоев ТС и хранения груза на терминалах, а эффективное распределение задач между сотрудниками повысило продуктивность их работы на 10%.

Реализация проекта включала: доработку существующих ИТ-систем на базе платформы «1С:Предприятие» по управлению логистикой, грузоперевозками, транспортом и дворовыми территориями (YMS), а также создание механизма автораспределения транспортных средств между сотрудниками терминалов.

«Сегодня технологические инновации – это не просто тренд, а необходимое условие для логистической отрасли. При растущем спросе и усложнении цепочек поставок современные технологические решения позволяют компаниям оставаться конкурентоспособными. В рамках проекта мы изменили логику существующего модуля управления двором (YMS), который отвечает за назначение транспортных средств на ворота и расчет приоритетов транспорта. Внедренные ИТ-решения позволят «Деловым Линиям» предоставлять своим заказчикам более качественный сервис и оставаться лидерами отрасли», – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

«В связи с увеличением количества заказов и повышением грузопотока нам требовалось оптимизировать процессы для оперативной обработки большого числа перевозок. Благодаря внедрению нового алгоритма сократились простои транспорта и время хранения грузов на терминалах, было оптимизировано распределение задач между сотрудниками. В результате производительность персонала увеличилась на 10%. Это не только повысило эффективность нашей работы, но и дало возможность более оперативно реагировать на меняющиеся потребности клиентов», – сказал заместитель генерального директора по развитию ГК «Деловые Линии» Дмитрий Хрущалев.

В рамках проекта были автоматизированы такие функции как управление складскими запасами, диспетчеризация грузоперевозок, учет подвижного состава и собственного транспорта, а также настроена интеграция внедренного алгоритма с другими информационными системами логистического оператора. Кроме того, для работы с обновленными системами проведено обучение сотрудников.