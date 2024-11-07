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BIA Technologies: IBP-платформы повышают точность планирования до 30%

IBP-платформы повышают точность планирования до 30%. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Эксперты BIA Technologies отметили, что платформы интегрированного бизнес-планирования (IBP) становятся все более востребованными в производственных отраслях благодаря способности оптимизировать процессы, улучшать прогнозирование спроса и обеспечивать гибкость в управлении.

«Чтобы повысить эффективность процессов планирования и управления, компаниям нужны современные и надежные инструменты, позволяющие адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка. Интегрированное бизнес-планирование отвечает на вопросы о количестве необходимых ресурсов для достижения цели и способах их минимизации. Использование данного инструмента повышает точность планирования до 30% и снижает время на формирование и согласование планов на 60% по сравнению с традиционными методами планирования», – отметил коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

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Основные возможности решения включают повышение точности планирования, улучшение уровня клиентского сервиса, увеличение оборачиваемости и сокращение запасов, а также оптимизацию управления цепочками поставок. Так, например, IBP-платформа может определить оптимальную стратегию отгрузок по регионам и маршрутам, повышая скорость реакции на изменения и помогая снизить издержки.

Эксперты ИТ-компании также рассказали и о других инструментах планирования с использованием математической оптимизации в логистике и на производстве. Среди них – имитационное моделирование на основе цифровых двойников, система детализированного планирования производства (APS), а также преимущества применения искусственного интеллекта.

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