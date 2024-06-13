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BIA Technologies повысила производительность сборки специй в компании Fosforel на 15%

ИТ-компания BIA Technologies успешно интегрировала комплексное программное решение «APM Сборка специй» на предприятиях российского производителя рыбных деликатесов Fosforel. Новая система, созданная на базе «», позволила сократить время сборки специй на 15%, снизить брак при комплектации, исключив человеческий фактор, и добиться точного соблюдения рецептуры. Об этом CNews сообщили представители BIA Technologies.

Ручной процесс сборки специй при больших объемах продукции приводил к различию вкуса у разных партий, а при серьезных колебаниях – к их списанию. Поэтому Fosforel обратилась к BIA Technologies с запросом на оптимизацию производства.

«Рыбные деликатесы – дорогостоящий продукт, и в их производстве нет права на ошибки. «APM Сборка специй» централизованно формирует задания на сборку в несколько кликов в соответствии с заранее заложенными рецептурами. Автоматические механизмы контроля отмеряют правильные объемы специй, а интуитивно понятный интерфейс простой доступ и управление заданиями», – сказал коммерческий директор BIA Technologies Александр Воловик.

Решение адаптировали под уникальные требования предприятия, что позволило сделать весь участок сборки специй автоматизированным. Также была достигнута стопроцентная пищевая безопасность продукции – брак в процессе сборки выявляется автоматически, при этом программа обнуляет сборку в задании только для выбранных составляющих. В результате удалось повысить производительность и добиться постоянства вкуса.

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