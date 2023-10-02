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«Первый бит» автоматизировал казначейство и бюджетирование торгового холдинга «Офисариум»

Офис международного ИТ-интегратора «Первый бит» в Нижнем Новгороде помог автоматизировать казначейство и бюджетирование торгового холдинга «Офисариум», который специализируется на обеспечении юридических и физических лиц канцелярскими товарами. Работа с заявками на расходование денежных средств стала прозрачнее и проще, трудозатраты в подразделениях сократились на 10%.

На старте проекта сотрудники холдинга «Офисариум» вели учет в системе «1С:Бухгалтерия» с доработанным модулем для сбора заявок на расходование денежных средств, планирования БДР, а также сбора фактических данных по ДДС, доходам и расходам. Этот модуль никак не развивался со стороны разработчика, его поддержка и доработка стали дорогими и трудоемкими.

В качестве нового ПО для автоматизации управленческого учета был выбран продукт «Бит.финанс Управленческий учет». Партнером по внедрению стал его разработчик — ИТ-интегратор «Первый бит».

В новой системе настроены алгоритмы и маршруты согласования, есть возможность гибкой настройки согласования заявок на расходование денежных средств, реестра и плановых данных, в том числе с помощью мобильного приложения. Реализовано оповещение сотрудников о согласовании через электронную почту. Благодаря этому работа с заявками на расходование ДС стала проще и прозрачнее.

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Кроме того, с внедрением «Бит.финанс» у предприятия появились новые возможности — формирование платежного календаря, планирование и сбор фактических данных по мастер-бюджетам, контроль дебиторской и кредиторской задолженности.

Переход на новую систему управленческого учета на базе «Бит.финанс» был выполнен всего за два месяца. Этого результата удалось достичь благодаря объединенным усилиям проектных команд заказчика и интегратора, а также грамотно выстроенных коммуникаций. Вовлеченность сотрудников заказчика позволила не только реализовать проект без нарушения сроков, но и сократить бюджет проекта на 25%, поскольку часть настроек выполнили инхаус-разработчики.

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