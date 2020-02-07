Райффайзенбанк готов хранить электронные закладные в блокчейн

Райффайзенбанк прошел сертификацию для подключения к продуктивной версии Децентрализованной Депозитарной Системы (ДДС) на платформе «Мастерчейн» в части требований по инфраструктуре и обеспечения информационной безопасности. В начале 2020 года ДДС запущена в промышленную эксплуатацию.

«ДДС является революционной системой для рынка ценных бумаг, пока таких систем нет нигде в мире, и ее появление было возможно только в результате активной работы банков и регулятора. ДДС позволит перевести рынок ипотечных закладных в электронную форму, что несомненно упростит выдачу и обслуживание кредитов, и подтолкнет вторичное обращение закладных в рамках сделок секьюритизации», — сказала Евгения Климова, руководитель отдела депозитарного обслуживания Райффайзенбанка.

В 2018 году в рамках пилотного проекта Ассоциации ФинТех Райффайзенбанк первым в России выпустил электронную закладную с регистрацией ценной бумаги в ДДС. В этом году банк планирует начать промышленную эксплуатацию этого решения. Экспертиза Райффайзенбанка в технологии блокчейн уникальна: банк не только участвует во всех инициативах регулятора, но и активно применяет эту технологию в создании новых продуктов для корпоративных клиентов.