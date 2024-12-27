Журавлев Богдан
|27.12.2024
|Lindaily выбрала платформу Optimacros для автоматизации финансового планирования 1
Журавлев Богдан и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Office 3734 1
|Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144197 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1144 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 1
|Финляндия - Финляндская Республика 3603 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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