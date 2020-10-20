«1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT

«1С-Рарус» и ГК SPLAT завершили проект автоматизации учета международных представительств в Англии, Германии и Гонконге с помощью «1С:DRIVE». Результат — все структурные подразделения компании работают по единым стандартам, принятым в холдинге, централизованно планирование и управление финансовыми потоками. На 50% увеличилась скорость подготовки управленческой отчетности, на 35% быстрее происходит обработка заказов, на 10% сократился размер дебиторской задолженности.

«СПЛАТ-ГЛОБАЛ» — российская динамично развивающаяся компания. Разработчик и производитель продукции в категориях ухода за полостью рта, бытовой химии и косметики, занимающий 18% рынка в этой категории. Товары марки SPLAT представлены на рынках 60 стран мира, среди которых Россия, Китай, Великобритания, Германия, Франция, Латвия, Турция, Украина, Белоруссия, Казахстан, Азербайджан и прочие. Каналы дистрибуции — гипермаркеты, супермаркеты, национальные торговые сети, «магазины у дома», аптеки. 80% товаров в РФ продаются через национальные торговые сети. Производство продукции сертифицировано в соответствии с международными стандартами GMP Cosmetics, ISO 9001. В холдинге работает 2 000 сотрудников.

Стратегия компании с 2013 года связана с активным международным развитием. Развитие бизнеса сложно представить без единого информационного пространства, позволяющего управлять работой предприятия.

В январе 2019 года центральный офис ГК SPLAT успешно завершил проект создания единой информационной системы на базе интегрированных программных продуктов 1С:ERP, «1С:Документооборот», «1С:WMS Логистика. Управление складом» и «1С:Управление холдингом».

Новым этапом развития информационной инфраструктуры стала автоматизация иностранных офисов компании на базе решения 1С:Drive. Функционал этого программного продукта в полной мере отвечает заявленным требованиям, обеспечивает обмен информацией с учетной средой центрального офиса 1С:ERP и системой консолидированной отчетности — 1С:Управление холдингом.

Партнером по внедрению 1С:Drive была выбрана компания ООО «1С-Рарус», имеющая опыт работы с крупными холдингами с иностранными представительствами.

На этапе старта проекта были выделены следующие цели. Разработка и внедрение системы, позволяющей управлять операционной деятельностью и способствовать развитию бизнеса на международных рынках.

Создание единой бизнес-модели холдинга. Отражение процессов закупок, продаж, планирования, ценообразования, казначейства, контрактования в информационной среде. Согласование регламентов локальных процессов и процессов взаимодействия с центральным офисом. Обеспечение интеграции деятельности иностранных компаний в бизнес-процессы холдинга.

Получение в режиме реального времени отчетности о деятельности и финансовых результатах иностранных офисов для принятия управленческих решений. Организация централизованного казначейства на базе единого ИT-продукта, контроль оплат и бюджетов движения денежных средств. Внедрение системы отчетности о деятельности зарубежных офисов по стандартам МСФО, интегрированной с единой информационной системой холдинга.

На базе офиса в Латвии был организован объединенный центр обслуживания Европейской части и Азиатско-Тихоокеанский регион. В рамках проекта автоматизированы офисы в Англии, Германии и Гонконге. Общее число пользователей системы — 30 человек.

В планах на 2020–2021 годы — включение в единую систему остальных европейских офисов регионов EMEA и APAC, в первую очередь Латвии, Швейцарии и Турции.

Основные результаты реализации проекта. Иностранные представительства работают по стандартам, принятым в холдинге. Все процессы централизованы и вертикально-интегрированы с системами штаб-квартиры.

Продукт позволил создать объединенный центр обслуживания в одной из стран присутствия, который покрывает всю Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион. Customer service, Financial accounting, Supply chain. Срок финансового ежемесячного закрытия — 4–6 дней.

Аналитические возможности системы позволяют в режиме онлайн видеть узкие места и оперативно реагировать на текущую ситуацию. Оперативность предоставления данных повысила скорость реагирования бизнеса на текущие изменения. Скорость подготовки управленческой отчетности увеличилась на 50%. Внедрена система внутреннего контроля расходов по регионам UK, Germany, Hong Kong.

Внедрение подсистемы «Планирование продаж». В системе 1С:Drive ведутся месячные и годовые планы продаж. Планы формируются в разрезе сценариев за произвольный период, в разрезе номенклатуры, контрагентов, субклиентов и ЦФО. Аналитические возможности программы позволяют в режиме онлайн отслеживать динамику продаж и отклонения фактических показателей от утвержденного плана.

На базе сформированных планов продаж формируются планы производства, поддерживаются минимальные запасы на стоковых складах, ведется планирование отгрузок из РФ в другие страны.

Внедрена подсистема «Закупки». Работа с розничными сетями (дистрибьюторами). Менеджер фиксирует в системе Заявку на расход. В зависимости от коммерческих условий с дистрибьютором документ отправляется в систему «1С:Управление холдингом», где запускается определенный маршрут согласования. Финансовый контролер проверяет на соответствие запланированным бюджетам. Только на основании согласованной заявки на расход может быть введена Заявка на оплату. Система позволяет прикреплять и хранить в электронной форме вложенные файлы. На основании сканов прикрепленных документов бухгалтерия принимает положительное решение о проведении и оплате заявки или отправляет ее менеджеру на доработку. Статусы и приоритет документов позволяют отслеживать стадии работы с заявками, эффективно строить работу, исходя из указания срочности. Обмен информацией между отделом работы с клиентами и финансовыми службами происходит в режиме реального времени, сведены к минимуму ошибки при заполнении и работе с документами, исключены случаи утери данных.

Внедрена подсистема «Продажи». Настроен АРМ менеджера по продажам, где видна информация о просроченной дебиторской задолженности клиентах и продажах текущего месяца. Стадии работы отражает статус Заказа покупателя, возможности отборов в системе позволяют вывести и проанализировать только заказы на заданной стадии работы. Автоматизирован процесс проверки сроков годности продукции и контроль задолженности при оформлении Заказов покупателей. Система автоматически формирует прайс-листы для покупателей по заданным видам цен, опираясь на цены от поставщиков. Доработан механизм штрихкодирования. Заказы стали обрабатываться на 35% быстрее, на 10% сократился размер дебиторской задолженности.

Внедрена подсистема «Склад, логистика». Организован учет товаров по партиям в разрезе сроков годности и номеров партий. В программе формируется план закупок, анализируются отклонения от фактических данных. Появилась возможность контролировать работу склада: свободное наличие, товары в пути, планируемые поступления, резерв. Оборачиваемость складских запасов выросла на 15%.

Внедрение подсистемы «Казначейство и дебиторская задолженность». В программе 1С:Drive реализован единый механизм управления финансами в иностранных подразделениях. Данные выгружаются в 1С:ERP, справочник статей ДДС унифицирован для всей ГК «СПЛАТ». Запущен учет кредитных обязательств, автоматизирована работа по составлению платежного календаря, осуществляется контроль лимитов дебиторской задолженности и лимитов отгрузок товаров в случае неоплаты предыдущих заказов.

Продукт интегрирован в централизованное казначейство группы как неотъемлемая часть, что в итоге привело к повышению эффективности управления денежными средствами между юридическими лицами.

Внедрение подсистемы «Финансовая отчетность по МСФО». В рамках проекта создан единый план счетов по МСФО для всех компаний холдинга, а также единая номенклатура статей отражения доходов и расходов, центры финансовой ответственности и их иерархия. Система позволяет оперативно получать данные по финансовым результатам разных периодов, анализировать и работать над постоянным ростом прибыли холдинга, а также существенно сократить издержки на формирование консолидированной финансовой отчетности группы, в том числе Баланс и P&L. Система по МСФО стала равна управленческому учету в Холдинге, что позволило сократить издержки на дополнительную подготовку разных видов групповой отчетности.

Создана система отражения фактических расходов на основе применения оценочных данных пользователей в том периоде, в котором они произошли (accruals). Данная функция полностью отвечает требованиям МСФО и прозрачна для целей финансового аудита.

Финансовый контур покрывает потребность в получении информации для формирования налоговой отчетности любого юридического лица. Для этого разработаны универсальные отчеты по НДС и т. д.

Руководитель дирекции разработки и внедрения бизнес-приложений Наталья Зуева сказала: «Мы очень довольны результатом, так как в короткие сроки и без отвлечения большого количества сотрудников компании достигнуты все поставленные цели. Нам удалось выстроить бизнес-процессы рынков UK и Germany, реализовать их в информационной системе. Это было необходимо, так как современная среда предполагает быструю реакцию и мониторинг ситуации, особенно на новых рынках. Без информационной системы это просто невозможно. Этот проект позволил нам „с нуля“ организовать всю операционную деятельность за рубежом в соответствии со стандартами головного офиса. Проект выполнялся кросс-функциональной командой и стал успешен во многом благодаря профессионализму команды „1С-Рарус“, которая проявила навыки правильной коммуникации, минимизации документооборота и жесткого контроля сроков и бюджетов. Было интересно участвовать в создании системы 1C:DRIVE в качестве бизнес-экспертов. Этот опыт будет полезен и нам, и команде „1С-Рарус“, и вендору „1С-Интернешнл“. В итоге система максимально отвечает требованиям работы на иностранных рынках, и такое улучшение типового продукта позволит оптимизировать расходы на внедрение».