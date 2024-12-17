Моисеев Игорь
|17.12.2024
|Пользователям доступен коннектор, объединяющий Arenadata Catalog и «Форсайт. Аналитическая платформа» 1
|20.07.2023
|Как повысить эффективность ML-сервисов с помощью D/MLOps 1
Моисеев Игорь и организации, системы, технологии, персоны:
|ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 223 2
|Иннодата - Innodata 22 1
|Oracle Corporation 6688 1
|ГПБ - ГС-инвест - ДатаКаталог - Arenadata Catalog - ADC 12 1
|Иннодата - ML Фаб - Иннодата-D/MLOps 2 1
|Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
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