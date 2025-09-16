Arenadata Catalog усилил новый функционал по управлению референс-данными

Группа Arenadata выпустила новый релиз системы управления корпоративными данными Arenadata Catalog (ADC) 0.8.4. Ключевым нововведением стал модуль «Реестр справочников», предназначенный для централизованного управления референс-данными (RDM). Это расширение функциональности позволяет обеспечивать согласованность, точность и доступность критически важной справочной информации для всех заинтересованных сторон, что напрямую влияет на эффективность процессов и качество аналитики. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

Новый модуль решает одну из ключевых задач организаций — унификацию разрозненных данных. «Реестр справочников» поддерживает как внутренние данные (уникальные коды продуктов, классификаторы подразделений), так и внешние (общепринятые отраслевые стандарты). Данные можно импортировать или интегрировать из любых источников без ограничений на объем.

Модуль «Реестр справочников»

Главная ценность модуля «Реестр справочников» — возможность связывать значения справочников с объектами бизнес-глоссария. Это создает единое семантическое поле компании, где каждый термин обогащается конкретными, структурированными данными.

«Реестр справочников» предоставляет новые возможности пользователям каталога. Например, для организаций финансовой сферы он позволяет обеспечивать согласованность данных не только внутри иерархически сложной терминологии организации, но и в связке с нормализованными справочными значениями, с помощью связей, а возможность автоматизировать загрузку записей справочников и терминологии позволяет поддерживать согласованность и актуальность данных. Это ускоряет процессы и исключает ошибки из-за возможных неверных трактовок, например, внутренних кодов.

Для работы с внешними данными справочник может служить источником статичной информации, например кодов валюты, что обеспечивает достоверность данных при прохождении рабочих процессов.

Модуль расширяет внутренние возможности системы, в частности раздела бизнес-глоссарий. В отличие от простого атрибута «Выбор из списка», «Реестр справочников» предоставляет расширенные возможности: назначение ответственных за справочные значения, указание источника информации и расширяемый атрибутивный состав самих справочников — что повышает доверие к данным и упрощает их поддержку.

«Внедрение «Реестра справочников» в Arenadata Catalog — это наш ответ на одну из ключевых проблем современных компаний: необходимость поддерживать целостность и актуальность справочной информации в условиях быстро меняющихся бизнес-процессов. Этот модуль не просто добавляет новый функционал, а создает основу для формирования единого языка данных внутри организации, что особенно важно в контексте цифровой трансформации и работы с большими данными», — отметил Игорь Моисеев, директор по развитию бизнеса DataCatalog (входит в группу Arenadata).

Другие улучшения в релизе Arenadata Catalog 0.8.4

Помимо «Реестра справочников», релиз включает более 120 адресных улучшений.

Улучшенный бизнес-глоссарий: ссылки на связанные объекты стали кликабельными, а для визуализации связей добавлена настройка цветовых легенд.

Обновленные интерфейсы: полностью переработаны разделы «Настройки» и «Классификаторы». Для наборов классификаторов теперь можно назначать владельцев.

Повышение прозрачности DQ: в разделе «Качество данных» реализована возможность подписки на оповещения о результатах выполнения тестов.

Усиление безопасности: в ролевой модели появилась функция скрытия целых разделов системы для пользователей, не имеющих к ним прав доступа.

Оптимизация: улучшены процессы импорта метаданных из различных источников (Oracle, Hive, Greenplum и др.), а также обновлен фреймворк Camunda для повышения стабильности.