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Мельников Константин


УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 Infosecurity запускает Cyberdef — новый сервис цифровой защиты бренда и сетевых активов 1
13.02.2024 Infosecurity анонсировала новый сервис контроля внешнего периметра ETHIC.CPT 1
17.09.2019 IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM 1
15.12.2017 «Черкизово» интегрирует свою SAP ERP с системой электронной сертификации «Меркурий» 1
19.10.2016 «Вымпелком» внедрил ECM-систему для работы с управленческими документами 1
10.07.2015 AT Consulting модернизировала ERP-систему в «Вымпелкоме» 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Мельников Константин и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8903 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1649 2
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 365 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 152 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 168 1
Softline - Софтлайн 2985 1
SAP SE 5331 1
Oracle Corporation 6760 1
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 254 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 515 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3222 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 206 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4408 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 134 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68221 5
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6877 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12855 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52958 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10679 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 721 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29098 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 784 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс - HCI - Human-Computer Interaction - Человеко-компьютерное взаимодействие 787 1
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 1
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2090 1
HRM - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 1052 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31924 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Outstaffing and smartstaffing - Аутстаффинг и смартстаффинг 175 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 390 1
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1764 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6428 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1251 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16404 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 367 1
Оцифровка - Digitization 4709 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4388 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11486 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2388 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7021 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28288 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 425 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1294 1
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 818 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11893 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2242 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11563 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3980 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 14 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 401 1
Сбер - BI.Zone CPT - BI.Zone Continuous Penetration Testing 34 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4713 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 894 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 32 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Обращения граждан 230 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Пересторонин Юрий 10 2
Шувалова Наталья 1 1
Хамидуллин Артур 7 1
Данильчук Виталий 2 1
Потапов Дмитрий 15 1
Пашинин Олег 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 149227 3
Австрия - Австрийская Республика 1315 1
Россия - ЦФО - Московская область - Каширский район - Кашира 36 1
Испания - Королевство 3736 1
Чехия - Чешская Республика 1318 1
Италия - Итальянская Республика 4381 1
Германия - Федеративная Республика 12785 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2506 1
Дания - Королевство 1309 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13411 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49279 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7997 2
Черкизон - Черкизовский рынок 160 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52658 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 526 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1125 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6115 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1670 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4247 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6441 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6174 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 123 1
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