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Мельников Константин
УПОМИНАНИЯ
Мельников Константин и организации, системы, технологии, персоны:
|Пересторонин Юрий 10 2
|Шувалова Наталья 1 1
|Хамидуллин Артур 7 1
|Данильчук Виталий 2 1
|Потапов Дмитрий 15 1
|Пашинин Олег 8 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
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