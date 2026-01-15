Разделы

Softline Infosecurity Cyberdef DRP-сервис


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание системы — book@cnews.ru


15.01.2026 Axoft стала официальным дистрибьютором DRP-платформы Cyberdef компании In4security в России 2
29.10.2025 Аналитика Infosecurity: более 80% атак с участием социальной инженерии в III квартале 2025 года пришлось на мессенджеры 2
10.10.2025 ГК Softline представила результаты исследования эффективности защиты от фишинга в браузерах 1
03.06.2025 Infosecurity запускает Cyberdef — новый сервис цифровой защиты бренда и сетевых активов 1

Публикаций - 4, упоминаний - 6

Softline и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3298 3
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 178 1
Yandex - Яндекс 8524 1
Samsung Electronics 10650 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31865 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18397 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8472 2
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 669 1
DeepFake - Дипфейки - методика синтеза изображения, основанная на искусственном интеллекте 249 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1726 1
Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2432 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - DRP - Digital Risk Protection 153 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5722 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 2019 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57449 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2348 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73522 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25683 1
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7643 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17167 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 475 1
Softline - Infosecurity ETHIC - Infosecurity External Threats & Human Intelligence Center - ETHIC.CPT - ETHIC Continuous Penetration Testing 14 1
Xiaomi Mi Browser - Xiaomi MIUI Browser 4 1
Microsoft Windows 16380 1
Apple iOS 8282 1
Google Android 14744 1
Google Chrome - браузер 1653 1
Мельников Константин 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 157622 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5908 1
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 1076 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 853 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 1
