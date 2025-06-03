Infosecurity запускает Cyberdef — новый сервис цифровой защиты бренда и сетевых активов

Компания Infosecurity (ГК Softline) объявила о запуске Cyberdef — облачного сервиса в классе Digital Risk Protection (DRP). Cyberdef создан на базе многолетнего опыта работы с сервисом ETHIC и представляет собой полностью переосмысленную платформу для комплексной защиты компаний от цифровых угроз. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Новый сервис разработан с учетом современных киберрисков, технологических трендов и потребностей заказчиков. Cyberdef обеспечивает мониторинг, выявление и пресечение внешних и внутренних угроз, включая фишинг, утечки данных, недобросовестное использование бренда, распространение фейков и негативной повестки, атак с использованием социальной инженерии. Решение ориентировано на компании с широкой цифровой инфраструктурой, с активным присутствием в интернете и высоким вниманием к защите своей репутации.

Cyberdef — это не просто обновленная версия ETHIC, а новая платформа с расширенным функционалом и архитектурой, разработанной с нуля. В числе ключевых изменений: использование алгоритмов искусственного интеллекта для поведенческого анализа инцидентов и генерации рекомендаций; встроенные инструменты для сбора и анализа дополнительной информации; обучающий компонент, который помогает формировать цифровую грамотность внутри компании через описание угроз, сценариев атак и методов защиты; расширенные возможности ретроанализа и формирования гипотез по защите бизнеса; модульная система, позволяющая адаптировать сервис под конкретные задачи и изменяющиеся риски.

Сервис не требует интеграции в ИТ-инфраструктуру заказчика и готов к запуску в течение одного часа. Предусмотрена возможность масштабирования, настройки прав доступа, подключения дочерних структур и ротации модулей в зависимости от текущих приоритетов. Cyberdef также предлагает постоянный консалтинг и сопровождение экспертов Infosecurity, включая поддержку по смежным вопросам информационной безопасности.

«В ближайших планах команды — развитие функциональности сервиса Cyberdef за счет внедрения новых аналитических инструментов, запуск специализированных модулей, а также расширение возможностей управления ИИ-компонентами. Одним из следующих шагов станет формирование подпродукта, ориентированного на защиту цифровой идентичности физических лиц», — сказал Константин Мельников, руководитель департамента специальных сервисов Infosecurity.