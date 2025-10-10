Разделы

Xiaomi Mi Browser Xiaomi MIUI Browser

Xiaomi Mi Browser - Xiaomi MIUI Browser

УПОМИНАНИЯ


10.10.2025 ГК Softline представила результаты исследования эффективности защиты от фишинга в браузерах 1
05.09.2023 Xiaomi исподтишка ломает Chrome на своих смартфонах в России ради рекламы и денег. Как починить 1
22.09.2021 Xiaomi схватили за руку. В ее смартфоны встроены секретные функции цензуры и шпионажа за пользователем 1
05.05.2020 Xiaomi следит за пользователями и отправляет данные в Россию 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Xiaomi Mi Browser и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi 1918 3
Samsung Electronics 10542 1
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1558 1
Yandex - Яндекс 8214 1
Softline - Софтлайн 3175 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 173 1
Sensors Analytics 1 1
BBK OnePlus 242 1
Резонанс НПП 384 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 1
Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25327 4
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9619 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30869 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4688 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8148 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31532 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28757 2
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2618 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16990 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2349 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8823 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2327 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2247 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5257 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3828 1
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7682 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13437 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22636 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4220 1
Кибербезопасность - UEBA - User and Entity Behavior Analytics - Поведенческая аналитика пользователей и сущностей 447 1
Gen V - кибератаки пятого поколения 1252 1
Google Android устройства-девайсы - Google Android смартфоны - Google Android коммуникаторы 1175 1
base64 - стандарт кодирования двоичных данных при помощи только 64 символов ASCII 43 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 846 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1684 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5732 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1681 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 92 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3032 1
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 549 1
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4659 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2680 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3680 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5384 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Анонимность - анонимизация - деанонимизация 1077 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 692 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 436 3
Google Chrome - браузер 1624 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 272 2
Mozilla Firefox - браузер 1911 2
Opera Browser - Браузер 1032 2
Google Android 14543 1
Apple iOS 8157 1
Microsoft Windows 16187 1
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 488 1
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 283 1
Apple Safari - браузер 872 1
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 459 1
Vivaldi - Браузер 97 1
Microsoft SmartScreen 44 1
Xiaomi Mi MAX - Мобильные телефоны 50 1
Google Analytics - Google Universal Analytics 108 1
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 475 1
Samsung Internet - браузер 13 1
Xiaomi Mi T - серия смартфонов 4 1
Xiaomi Cloud 3 1
Softline - Infosecurity Cyberdef 2 1
Кирюхин Дмитрий 86 1
Васильев Дмитрий 71 1
Tierney Andrew - Тайрни Эндрю 1 1
Abukevicius Margiris - Абукевичус Маргирис 1 1
Чернов Федор 35 1
Россия - РФ - Российская федерация 154404 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17948 3
Китай - Пекин - Beijing 1036 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4064 1
Сингапур - Республика 1898 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 983 1
Китай - Тайвань 4109 1
Иран - Исламская Республика Иран 1112 1
Литва - Литовская Республика 659 1
Сирия - Сирийская Арабская Республика 272 1
Куба - Республика 392 1
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 568 1
Судан - Республика 106 1
Цензура - Свобода слово 507 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54291 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11335 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10408 1
Blacklist - Чёрный список 658 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50625 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17182 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3624 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6775 1
Негласное наблюдение - Covert surveillance - скрытое наблюдение - слежка - подслушивание - прослушка - отслеживание передвижений 540 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2901 1
Здравоохранение - Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 852 1
Контрабанда - незаконное перемещение через государственную границу товаров, ценностей и иных предметов 134 1
Forbes - Форбс 898 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5993 1
