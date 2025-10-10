Получите все материалы CNews по ключевому слову
Xiaomi Mi Browser Xiaomi MIUI Browser
УПОМИНАНИЯ
Xiaomi Mi Browser и организации, системы, технологии, персоны:
|Резонанс НПП 384 1
|Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3094 1
|МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 1
|Правительство Литвы - Органы государственной власти Литовской Республики 19 1
|Кирюхин Дмитрий 86 1
|Васильев Дмитрий 71 1
|Tierney Andrew - Тайрни Эндрю 1 1
|Abukevicius Margiris - Абукевичус Маргирис 1 1
|Чернов Федор 35 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1392156, в очереди разбора - 733255.
Создано именных указателей - 184252.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.