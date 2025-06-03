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Данильчук Виталий
УПОМИНАНИЯ
|03.06.2025
|TData и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
|17.09.2019
|IBS помогла «Черкизово» создать на заводе-роботе платформу ТОИР на базе SAP PM 1
Данильчук Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 32 1
|SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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