TData и IBS подписали соглашение о стратегическом партнерстве

Российский разработчик решений для хранения, обработки и анализа данных TData и IBS, одна из крупнейших ИТ-сервисных компаний России, заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Сотрудничество направлено на объединение экспертизы в области системной интеграции и аналитики, развитие технологической кооперации, продвижение отечественных ИТ-решений и расширение клиентской базы. Компании планируют совместную работу в области построения корпоративных хранилищ данных, автоматизации процессов, обмена экспертизой и поддержки проектов на всех этапах их жизненного цикла. Цель партнерства — усиление позиций на рынке, расширение клиентской базы и предложение комплексных решений для корпоративного сектора.

Платформа TData включает универсальный набор программных решений для построения классических хранилищ данных, озер данных, подготовки отчетности и внедрения алгоритмов искусственного интеллекта на базе моделей Data Science. IBS обладает 32-летним опытом реализации крупных цифровых проектов для компаний различных отраслей экономики и выступает интегратором и партнером по внедрению, предоставляя заказчикам консалтинговую и техническую поддержку, а также полное сопровождение на всех этапах реализации проектов с участием продуктов TData.

Соглашение также предусматривает взаимную техническую и информационную поддержку, совместные маркетинговые активности, участие в отраслевых инициативах, проведение совместных мероприятий, а также делегирование коммерческих полномочий — по согласованию сторон — в интересах продвижения решений и выхода на новые рынки.

Станислав Лазуков, генеральный директор TData: «Подписание соглашения стало важным шагом в развитии нашей экосистемы. Мы уверены, что объединение технологической платформы TData и интеграционной экспертизы IBS позволит предложить бизнесу надежные и масштабируемые решения, адаптированные под актуальные задачи клиентов».

Виталий Данильчук, управляющий партнер сегмента «Энергетика, Промышленность, Металлургия, Телеком»: «Компания IBS выступает в роли надежного партнера по внедрению и сопровождению решений TData. Интеграция нашей экспертизы по разным продуктовым направлениям и современных технологий TData поможет создавать устойчивую ИТ-архитектуру и адаптировать решения под реальные задачи бизнеса».