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РИНКЦЭ НИИ ФГУ Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (РИНКЦЭ) создано в 1991 году и является государственной организацией в сфере научно-технической экспертизы, подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Институт проводит государственную экспертизу научно-технических и инновационных проектов, сопровождает грантовые программы, ведёт Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы (более 4 800 специалистов, включая докторов наук и академиков РАН). Помимо государственных задач, институт оказывает коммерческие услуги: скоринговую экспертизу, технологический аудит, аналитические отчёты, технологический консалтинг. РИНКЦЭ имеет лицензию ФСБ России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и располагает представительством в Санкт-Петербурге.
СОБЫТИЯ
РИНКЦЭ НИИ ФГУ и организации, системы, технологии, персоны:
|ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 446 2
|Национальные приоритеты АНО 27 2
|Пшиченко Дмитрий 49 3
|Антропов Алексей 10 2
|Бойко Алексей 144 2
|Кукушкин Олег 9 2
|Левкин Кирилл 6 1
|Шпак Василий 283 1
|Беспалов Владимир 11 1
|Золотарев Сергей 14 1
|Ковалев Анатолий 19 1
|Воротынцев Илья 2 1
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