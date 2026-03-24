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РИНКЦЭ НИИ ФГУ Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы

РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-консультационный центр экспертизы» (РИНКЦЭ) создано в 1991 году и является государственной организацией в сфере научно-технической экспертизы, подведомственной Министерству науки и высшего образования Российской Федерации. Институт проводит государственную экспертизу научно-технических и инновационных проектов, сопровождает грантовые программы, ведёт Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы (более 4 800 специалистов, включая докторов наук и академиков РАН). Помимо государственных задач, институт оказывает коммерческие услуги: скоринговую экспертизу, технологический аудит, аналитические отчёты, технологический консалтинг. РИНКЦЭ имеет лицензию ФСБ России на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и располагает представительством в Санкт-Петербурге.

СОБЫТИЯ


24.03.2026 НИИ молекулярной электроники оштрафован за срыв производства чипов на замену Texas Instruments 1
23.03.2026 В 2026 году Россия начнет работать над следующим поколением литографа для выпуска чипов по топологии 90 нм 1
18.03.2026 В России за миллиард освоили производство материалов для военных лазеров и квантовых компьютеров 1
05.03.2026 РНФ и РИНКЦЭ заключили соглашение о сотрудничестве 1
27.02.2026 Специализированное КБ оштрафовали на сотни миллионов за задержку чипа для оборонки через восемь лет после срыва сроков 1
13.02.2026 Предприятие «Ростеха» на шесть лет задержало серийный выпуск микрочипа для оборонки 1
09.02.2026 Число аккредитованных экспертов в научно-технологической сфере за год выросло на 6% 2
26.08.2009 26 августа откроется Московский международный салон инноваций и инвестиций 1
15.06.2009 26 августа откроется Московский международный салон инноваций и инвестиций 1
25.03.2003 В Москве создан Центр высокопроизводительных решений 2
25.03.2003 В Москве создан Центр высокопроизводительных решений 2

Публикаций - 11, упоминаний - 14

РИНКЦЭ НИИ ФГУ и организации, системы, технологии, персоны:

TI - Texas Instruments Incorporated 851 3
Intel Corporation 12870 2
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 334 2
ЗНТЦ - Зеленоградский нанотехнологический центр - Zelenograd Nanotechnology Center - Зеленоградский научно-технологический центр 86 2
Arbyte - Арбайт Компьютерз 120 2
Paradigm Geophysical - Парадайм Геофизикал 10 2
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - Фабрика ПО 161 1
СКТБ ЭС - СКТБ Электронных Систем - Специализированное конструкторско-технологическое бюро электронных систем 5 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1848 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3476 1
Softline - Софтлайн 3796 1
Telegram Group 3001 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 246 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 37 1
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 274 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 79 1
Analog Devices - ADI 108 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 57 1
ASML - ASM Lithography - Advanced Semiconductor Materials Lithography - ASM International 193 1
Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие 10 1
Планар НПО 30 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 446 2
Национальные приоритеты АНО 27 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4013 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1564 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 209 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5468 2
Федеральное собрание Российской Федерации 318 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 343 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2901 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 388 2
Минэкономразвития РФ - РосОЭЗ - ФАУОЭЗ - Федеральное агентство по управлению особыми экономическими зонами 62 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минобрнауки РФ - Роснаука - ФАНИ - Федеральное агентство по науке и инновациям 69 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6683 1
РНФ - Российский научный фонд 216 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2365 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 2
Международная академия связи - МАС 46 2
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8897 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4858 4
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22799 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3457 3
RISC - Reduced instruction set computer - Архитектура процессора 606 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3752 3
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 501 3
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1856 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26345 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4469 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 395 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 532 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 4091 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11634 2
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2940 2
Сверхпроводник - Superconductor - Сверхпроводимость - Сверхпроводящие материалы 188 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3128 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7591 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35800 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 27142 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54729 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3831 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3086 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15552 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10485 1
Квантовая сеть - Квантовые коммуникации - Передача квантовых бит - Quantum network - Quantum communications - Transmission of quantum bits 706 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26839 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36735 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10316 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1609 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5266 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5258 1
Электроника - Фотолитография - Extreme Ultraviolet Lithography, EUV, EUVL - FinFet EUV-литография - Deep Ultraviolet, DUV - Фотолитография в глубоком ультрафиолете - Optical Proximity Correction - Коррекция оптической близости 212 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33907 1
EDA - Electronic design automation - Автоматизация проектирования электронных устройств 110 1
Транспорт - Электромобиль - Электротранспортные технологии - Electric car, electrocars - электрокар, электротранспорт, электрический автомобиль, электрический транспорт 720 1
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) электроэнергии, СНЭ - Energy storage - Battery Management System, BMS 10830 1
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 353 1
Электроника - SoC - System on Chip - Система на кристалле, чипе - Технология мобильных систем на кристалле 683 1
Фотоника - Photonics - Фотонная компонентная база, ФКБ - Нанофотоника - Nanophotonics - дисциплина, занимающаяся фундаментальными и прикладными аспектами работы с оптическими сигналами, созданием на их базе устройств 558 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3734 4
ФЦП Реформирование и развитие оборонно-промышленного комплекса (2002-2006 годы) - Модернизация и техническое перевооружение предприятий ОПК - Федеральная целевая программа 25 3
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1911 2
Intel Itanium 649 2
РИНКЦЭ НИИ ФГУ - Федеральный реестр экспертов научно-технической сферы 1 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1384 1
Тензор - СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 178 1
AMD Sapphire 75 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2507 1
Softline - Sl Soft - MD Audit - МД Аудит 43 1
FreePik 1881 1
Пшиченко Дмитрий 49 3
Антропов Алексей 10 2
Бойко Алексей 144 2
Кукушкин Олег 9 2
Левкин Кирилл 6 1
Шпак Василий 283 1
Беспалов Владимир 11 1
Золотарев Сергей 14 1
Ковалев Анатолий 19 1
Воротынцев Илья 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 168294 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55062 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48041 3
Беларусь - Белоруссия 6353 2
Германия - Федеративная Республика 13296 2
Чехия - Чешская Республика 1352 2
Мировой океан - World Ocean 531 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19356 1
Казахстан - Республика 6109 1
Европа 25026 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3506 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13870 1
Южная Корея - Республика 7101 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19757 1
Россия - УФО - Свердловская область 2003 1
Польша - Республика 2037 1
Канада 5094 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 1
Бельгия - Королевство 1201 1
Франция - Французская Республика 8201 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2103 1
Бразилия - Федеративная Республика 2532 1
Украина 7956 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1748 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1231 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1048 1
Эстония - Эстонская Республика 765 1
Румыния 756 1
Иран - Исламская Республика Иран 1161 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 1
ДНР - Донецк - Донецкий регион 172 1
Босния и Герцеговина - Босна и Херцеговина 96 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1816 1
Сатурн - Титан (спутник) 543 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34268 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6860 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58399 6
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3419 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12432 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2517 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22004 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5554 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1100 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5159 2
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3819 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1733 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2781 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 933 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54057 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18382 2
Энергетика - Energy - Energetically 5956 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1294 2
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 335 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8163 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9157 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2356 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2322 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2356 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2162 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 254 1
Физика - Physics - область естествознания 2967 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5176 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6221 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7546 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2959 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8909 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 737 1
Металлургия - Металлургическая промышленность - Metallurgical industry - День металлурга - третье воскресенье июля - металлоторговля 749 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5570 1
Химическая промышленность - Chemical industry 314 1
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 337 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11482 1
РАН - Российская академия наук 2140 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 609 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 196 1
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