Получите все материалы CNews по ключевому слову
Bankro.tech Единая система по ведению процедур банкротства
УПОМИНАНИЯ
Bankro.tech и организации, системы, технологии, персоны:
|Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
|Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 26 1
|Право.ру - Pravo.Tech - ПравоТех 12 1
|Право.ру - Pravo.Tech - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 11 1
|Право.ру - Pravo.Tech - Casebook API 6 1
|Уткин Евгений 52 1
|Пелевин Алексей 13 1
|Дегтярев Максим 6 1
|Акимов Евгений 38 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.