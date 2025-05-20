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Bankro.tech Единая система по ведению процедур банкротства


УПОМИНАНИЯ


20.05.2025 Сбербанк предложил сделать все собрания кредиторов в банкротстве электронными 1
22.01.2024 Группа «Сбер» и «Россети» внедрят решение по автоматизации процессов взыскания задолженности 1
19.03.2019 «Центр технологий банкротства» и «Банкротный клуб» дговорились об информационном сотрудничестве 1
09.04.2018 Сбербанк и «Право.ru» объявили о запуске сервиса по банкротствам 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Bankro.tech и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - АБК - VSR - VS Robotics - Voice Systems Robotics 59 1
Россети Цифра - Управления ВОЛС-ВЛ 26 1
Право.ру - Pravo.Tech - ПравоТех 12 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7567 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 274 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 607 1
ЦТБ - Центр технологий банкротства 1 1
Право.ру 14 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5059 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 591 1
Банкротный Клуб 1 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24753 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14785 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31743 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5481 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 816 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10780 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - ПравоТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности - LawTech - Legal Analytics 101 1
Право.ру - Pravo.Tech - Мой Арбитр - Сервис электронной подачи документов в арбитражные суды 11 1
Право.ру - Pravo.Tech - Casebook API 6 1
Уткин Евгений 52 1
Пелевин Алексей 13 1
Дегтярев Максим 6 1
Акимов Евгений 38 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3617 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1944 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52458 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6856 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7916 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49122 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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