Чуда не произошло. Легендарный конкурент Nvidia передумал восставать из мертвых

Известный в конце XX века разработчик видеочипов 3dfx в конце июля 2021 г. через Twitter заявил о своем возвращении на рынок. В конце 2000 г. он обанкротился и был куплен Nvidia. Весь мир ждал новых видеокарт компании, а также смартфонов и ряда других заявленных устройств, однако премьера так и не состоялась. Все это оказалось лишь злой шуткой малоизвестного ИТ-журналиста.

Надежды рухнули

Компания 3dfx Interactive, некогда крупнейший производитель чипов для видеокарт, не вернется на рынок и не составит конкуренцию Nvidia и AMD. CNews писал, что информация о ее грандиозных планах по выпуску новых видеокарт и целого спектра других устройств появилась в конце июля 2021 г.

Как сообщает портал Tom’s Hardware, возвращение некогда легендарной компании, двигавшей вперед компьютерную графику, не состоялось. Согласно анонсу, компания собиралась провести крупномасштабную презентацию новинок 5 августа 2021 г., но в итоге никакого мероприятия не было.

3dfx не станет захватывать рынок GPU. По крайней мере, не сейчас

О грядущем возвращении 3dfx спустя десятки лет (компания прекратила свое существование в конце 2000 г.) стало известно из Twitter. В этой сети появился аккаунт @3dfxofficial, где 4 августа 2021 г., за день до предполагаемой презентации даже появился список готовящихся к показу устройств. На первом месте была новая видеокарта серии Voodoo6, а за ней следовали смартфон, планшет, смарт-ТВ, беспроводные наушники и акустика для домашнего кинотеатра.

Ожиданиям не суждено было сбыться

5 августа 2021 г. ничего не произошло. 3dfx не заставила Nvidia и AMD трепетать от страха, а пользователи не получили возможность приобщиться к миру видеокарт семейства Voodoo. Сильнее всего это ударило по тем, кто работал и играл на ПК в конце XX века и не понаслышке знает про то, как 3dfx захватывала рынок видеоускорителей, и про то, насколько сильным было ее влияние на ПК-индустрию того времени.

Твит, возвестивший о скором возвращении 3dfx

В последующие дни о 3dfx тоже ничего не было слышно. 6 августа 2021 г. страница компании в Twitter была удалена, хотя и сохранилась в «Архиве интернета».

Виновный найден

Спустя несколько дней аккаунт @3dfxofficial в Twitter вновь заработал, но сменил название на Not 3dfx («Не 3dfx»). Все предыдущие сообщения с заявлениями о возвращении компании и о готовящейся премьеры были удалены.

"Не 3dfx"

Также сменился и логотип профиля. Немного позже владелец профиля опубликовал сообщение-признание, в котором раскрыл свой реальный профиль в Twitter.

Шутник выдал себя

В итоге выяснилось, что за сообщениями о скором появлении новинок 3dfx, которых многие ждали более 20 лет, стоял некий Эрол Райт (Arol Wright). По его словам, он является сотрудником информационного ИТ-портала MakeUseOf (MUO). Однако на момент публикации материала на портале MUO была лишь одна статья Райта.

Архив статей Эрола Райта

Эрол опубликовал ее в начале августа 2021 г. Она не имеет никакого отношения к видеокартам в целом и к 3dfx в частности.

Стремительный взлет и бесшумный уход

3dfx была основана в 1994 г. Свой первый графический чип она выпустила в 1996 г., назвав его Voodoo Graphics. Использовать его в качестве основы видеокарт для персональных компьютеров производители начали еще год спустя, в 1997 г.

Одна из первых видеокарт на базе Voodoo Graphics

К концу того же 1997 г. компания стала признанным лидером мирового рынка графических чипов. На тот момент в ее арсенале было всего два графических чипа – оригинальный Voodoo Graphics и его модифицированная версия Voodoo Rush.

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В первой половине 1998 г. 3dfx анонсировала чип Voodoo2, по своим возможностям проигрывавший Voodoo Rush. Это позволило компаниям Nvidia (она была открыта в 1993 г.) и ATI (в настоящее время она принадлежит AMD) немного потеснить ее на мировом рынке.

Несколько месяцев спустя на свет появилась карта Voodoo Banshee, вновь сделавшая 3dfx лидером. Тогда же компания показала технологию SLI (Scan-Line Interleave) для объединения двух и более видеокарт. Эта разработка не утратила свою актуальность даже спустя 23 года.

Список гаджетов, обещанных к анонсу 5 августа 2021 года

До середины 1999 г. дела у 3dfx шли в гору, пока Nvidia не выпустила свою первую видеокарту серии GeForce. В линейке Voodoo не было подходящего по своим возможностям аналога, а с релизом Voodoo4 и Voodoo5 3dfx запаздывала. В итоге эти карты не смогли составить достойную конкуренцию новинкам ATI и Nvidia, к тому же они стали последними ускорителями 3dfx, поступившими в свободную продажу.

Неудачи с Voodoo4 и Voodoo5 оказались для 3dfx фатальными. В декабре 2000 г. кредиторы инициировали процедуру ее банкротства, и в том же месяце, как сообщал CNews, ее купила Nvidia.

Сделка была закрыта в I финансовом квартале 2001 г., ее сумма остается неизвестной. 3dfx полностью прекратила поддержку своих видеокарт в феврале 2001 г., а в октябре 2002 г. подала на банкротство.

В общей сложности 3dfx просуществовала восемь лет.