Intel впервые за 20 лет выпускает топовые видеокарты. На что они способны

Intel в начале 2022 г. выпустит свои первые за более чем 20 лет производительные игровые видеокарты. Для них она создала новый бренд Arc. Карты ориентированы на геймеров и создателей контента, но Intel пока тщательно скрывает их технические характеристики.

Новый конкурент AMD и Nvidia

Компания Intel сообщила CNews о своей готовности к выходу на рынок игровых дискретных видеокарт для настольных ПК и ноутбуков. Она будет выпускать их под новым брендом Arc.

До появления первых ускорителей остается сравнительно немного времени – около полугода. Intel заявила, что карты Arc увидят свет в I квартале 2022 г., но более точную дату не назвала. Из этого следует, что релиз может состояться как 1 января 2022 г., так и 31 марта 2022 г.

Самые первые графические чипы Intel Arc носят кодовое название Alchemist. Раньше они были известны как DG2. После них будут выпущены Battleimage, Celestial и Druid, что соответствует первым буквам латинского алфавита. Сроки Intel пока тщательно скрывает.

Новые карты Intel анонсировала, но не показала

Бренд Arc также будет распространяться и на специализированное программное обеспечение для пользователей и энтузиастов.

Целевая аудитория

Новые дискретные видеокарты Intel разрабатывает для удовлетворения потребностей не только обычных геймеров, но и, как сообщили CNews представители компании, еще и «профессиональных геймеров». Кого они относят к этой категории, они не уточнили. Не исключено, что речь в данном случае шла о киберспортсменах.

Также Intel хочет пробудить интерес к своим новым карточкам у создателей контента. Что подразумевается под ним, остается загадкой, но если для видеомонтажа обычно хватает возможностей именно игровых видеокарт, то для профессиональной работы с графикой и фотографиями чаще всего используются специализированные ускорители. К ним относятся, например, карты Nvidia Quadro.

Когда станут известны цены новых видеокарт, пока неясно. Перед Intel теперь стоит задача заинтересовать потенциальных покупателей, в том числе и привлекательной ценой, в противном случае рынок дискретной графики так и останется поделенным между Nvidia (81%, статистика Tom’s Hardware за I квартал 2021 г.) и AMD (19%).

Технические характеристики не нужны

Анонсировав новый бренд Arc, Intel решила не раскрывать основные характеристики и даже количество входящих в новую линейку видеокарт. Компания ограничилась лишь перечислением технологий, которые они будут поддерживать, скрыв от всех частоту GPU, объем видеопамяти, количество потребляемой энергии, параметры и габариты системы охлаждения и многое другое.

В итоге на момент публикации материала было известно лишь, что новинки Intel будут поддерживать DirectX 12 Ultimate (DX12U), технологию Mesh Shading, а также трассировку лучей (ray tracing) на аппаратном уровне. Прочие спецификации компания пообещала раскрыть до конца 2021 г.

На 17 августа 2021 г. было известно лишь, что на первом этапе карты Arc будут собираться на двух разных GPU. По данным портала VideoCardz, это могут быть DG2-128EU и DG2-512EU, но различия между ними не установлены.

Кремниевые «сердца» будущих видеокарт Intel

Согласно VideoCardz, чипы серии Alchemist будут выпускаться вовсе не силами Intel, хотя у нее собственные заводы для производства процессоров. Этим займется тайваньская компания TSMC, задействовав для этого 6-нанометровую топологию. Это один из самых современных техпроцессов (есть еще 5 нм). На фабриках Intel соответствующего оборудования нет – компания сейчас занята затянувшимся переходом с 14 нм на 10 нм.

На что способны новые видеокарты

Для демонстрации возможностей своих новых ускорителей Intel опубликовала ролик, в котором показала, как карты обрабатывают графику в довольно «тяжелых» играх. В видеоряде присутствуют кадры геймплея в Chivalry II, Crysis Remastered Trilogy, Days Gone, Forza Horizon 4, Metro Exodus, Mount & Blade II Bannerlord, PUBG, Psychonauts 2, Rift Breaker и Subnautica Below Zero.

Демонстрация возможностей Intel Arc в видеоиграх

Однако данный ролик объективно нельзя считать информативным. В нем Intel не предоставила ровным счетом никакой информации ни о настройках графики в играх, ни о модели видеокарты. Также не раскрываются и параметры производительности – даже частоту кадров Intel оставила, так сказать, «за кадром».

С другой стороны, в списке присутствуют игры, известные своим умением нагрузить видеокарту по максимуму. Это Metro Exodus и Crysis. Их наличие, в теории, может указывать на высокую производительность ускорителей Intel.

Третья попытка Intel

Компания Intel – не новичок на рынке дискретной графики. Свой первый GPU она создала еще в 1998 г., назвав его i740. На тот момент рынок контролировала компания 3dfx, которая собиралась вернуться в августе 2021 г., но так и не сделала этого.

В 1999 г. Intel выпустила карты i752 и i754 с интерфейсами AGP 4X и AGP 2X соответственно. Однако в начале XXI века все ее внимание захватили интегрированные решения, и постепенно компания покинула рынок дискретных видеоускорителей.

Вернуться в сегмент дискретной графики Intel решила в декабре 2018 г. Она анонсировала новый бренд Хе, но на тот момент никаких подробностей о будущих новинках она не раскрывала, указав лишь, что для производства графических чипов она задействует 10-нанометровые нормы.

Премьера первой дискретной видеокарты Intel Xe состоялась в январе 2021 г. Как сообщал CNews, она оказалась решением самого базового уровня, неинтересной ни геймерам, ни контент-мейкерам.

Intel Xe в исполнении Colorful

Более того, желающим приобрести новинку Intel в большинстве случаев требовался апгейд всего компьютера. Карта оказалась несовместимой с процессорами AMD и даже с большинством чипов самой Intel. К тому же, она работала далеко не на всех материнских платах – ей требовалось наличие конкретных чипсетов, плюс нужно было еще и перепрошивать BIOS, чтобы эта карта заработала.