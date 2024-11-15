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Т2: Химки и Подольск стали самыми «качающими» регионами Подмосковья

T2, российский оператор мобильной связи, проанализировал потребление трафика в Московской области и составил рейтинг самых «качающих» городов. Наиболее активными интернет-серферами стали жители Химок и Подольска. При этом объем data-трафика в сети 4G в 15,5 раза больше доли 3G. Всего потребление интернета в макрорегионе с начала года увеличилось на 18%, а самый большой скачок зафиксирован в августе – рост на 5,1% по сравнению с июлем.

Т2 агрегировала данные с базовых станций Подмосковья и определила темпы увеличения потребления трафика жителями столичного региона. Аналитики сравнили показатели по трафику и голосовой связи в период с января по начало ноября 2024 г. во всех 74 городах Московской области.

В среднем потребление трафика в Подмосковье с января 2024 г. увеличилось на 18%, а в отдельных городах показатель превысил 22% – результат, указывающий на стабильность работы сети Т2. Сеть выдерживает увеличение потребление трафика благодаря своевременным модернизациям и рефармингу – переводу частот 3G в LTE. С начала 2024 г. Т2 модернизировала 20% оборудования в регионе, что позволило улучшить качество голосовой связи и увеличить емкостное покрытие сети.

В число наиболее качающих городов Подмосковья вошли Химки – 1,7% от всего потребляемого трафика в регионе, Подольск – 1,4%, Мытищи – 1,2%, Королев и Железнодорожный – по 1%. Самым пиковым по нагрузке месяцем стал август – по сравнению с июлем показатель потребления data-трафика вырос на 5,1%.

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Сеть 4G используется в среднем в 15,5 раза больше технологии 3G, что говорит о высокой доступности современных стандартов сети в Московском регионе. Наибольшая разница зафиксирована в Мытищах – жители города находятся в зоне действия LTE в 33 раза чаще, в Красногорске – в 31 раз, в Химках – в 30 раз.

Рост потребления «голоса» в Московской области с января по ноябрь составил 7,5%, самыми активными месяцами стали март и апрель. При этом значимых отличий в показателях по отдельным городам выявлено не было – все исследуемые локации демонстрировали стабильный рост.

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