Шохалевич Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


Как с наименьшими потерями корпорации перейти на Linux 2
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Шохалевич Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 356 2
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 362 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2259 1
Oracle Siebel Systems 512 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 504 1
Судебная власть - Judicial power 2369 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3547 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31280 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1285 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26571 1
Digital Workplace - Smart Workplace - Modern Workplace - Digital Workspace - Цифровое рабочее место сотрудника - Цифровизация рабочих мест - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис - Smart Office - Умный офис 814 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12679 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55148 1
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 675 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 874 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2077 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 959 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4433 1
Кластеризация - Кластерный анализ - Cluster analysis 385 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6018 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7332 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 601 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70606 1
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 692 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12126 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9692 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5350 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6057 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12048 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2028 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5077 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16691 1
Т1 Watchman Security 21 2
Т1 НОТА - Т1 Сфера - T1 SFERA - T1 - Scaled Framework for Enterprise Resilience and Agility 7 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 1
Linux OS 10625 1
Microsoft Windows 16127 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Мылицын Роман 111 1
Кутузов Максим 21 1
Мацыгин Юрий 50 1
Должиков Денис 2 1
Святская Стелла 1 1
Забегаев Илья 2 1
Гогин Александр 1 1
Булгаков Кирилл 127 1
Одинец Павел 1 1
Пучков Дмитрий 68 1
Сухамера Дмитрий 4 1
Финк Виктор 5 1
Атькина Анастасия 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 152955 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 111 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 151 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 74 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 445 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 503 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 975 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18222 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44965 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 1304 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9709 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17056 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2665 1
Аудит - аудиторский услуги 2952 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6218 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3406 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 349 1
