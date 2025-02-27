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Забегаев Илья



27.02.2025 Автомобильный маркетплейс Fresh выходит на «Кибериспытания» для проверки защищенности своей ИТ-инфраструктуры 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Забегаев Илья и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Холдинг - Т1 Группа 271 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 1
Судебная власть - Judicial power 2321 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15833 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4208 1
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1915 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12589 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66857 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43440 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17502 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 935 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3228 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 320 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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