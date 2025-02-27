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Забегаев Илья
|27.02.2025
|Автомобильный маркетплейс Fresh выходит на «Кибериспытания» для проверки защищенности своей ИТ-инфраструктуры 1
|30.08.2021
|«Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
Забегаев Илья и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 485 1
|Т1 Watchman Security 21 1
|Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 33 1
|Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
|Финк Виктор 4 1
|Сухамера Дмитрий 4 1
|Атькина Анастасия 1 1
|Гогин Александр 1 1
|Шохалевич Дмитрий 2 1
|Пучков Дмитрий 63 1
|Мацыгин Юрий 42 1
|Булгаков Кирилл 105 1
|Святская Стелла 1 1
|Должиков Денис 2 1
|Одинец Павел 1 1
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