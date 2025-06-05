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Финк Виктор


УПОМИНАНИЯ


05.06.2025 «Тил Эйчар» и «Юнион» запустят единую HR-платформу для подбора и мотивации персонала 1
30.08.2021 «Т1 Консалтинг» подводит итоги хакатона по поиску прорывных идей для создания CRM нового поколения 1
23.06.2021 HR-сервис Т1 TalentForce повышает эффективность массового найма 1
26.03.2021 «Техносерв консалтинг» развернула HR-платформу Talentforce в облаке «Техносерв Cloud» 1
24.11.2006 АЭК "Комиэнерго" оптимизирует управление транспортом электроэнергии 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Финк Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 361 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 323 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1472 1
Россети МРСК Северо-Запада - Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада - Карелэнерго - Колэнерго - Вологдаэнерго - Новгородэнерго - Псковэнерго - Боровичские, Валдайские, Старорусские, Ильменские, Великоустюгские электрические 66 1
Superjob - Суперджоб 614 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк - МТС Финтех 495 1
Microsoft - LinkedIn 661 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3223 1
Судебная власть - Judicial power 2345 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4418 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16255 3
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4663 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7084 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20860 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68360 2
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2114 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8090 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1349 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10698 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53087 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30627 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1990 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13824 1
Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 537 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1310 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 409 1
HCM - Human Capital Management - Управление человеческим капиталом - Кадры и человеческий капитал 548 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2787 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31983 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1739 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3536 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12351 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 567 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3192 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1113 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5739 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4189 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1959 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11430 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2898 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16418 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12912 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21876 1
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 34 3
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 376 2
TechMedia - Habr - Хабр Карьера 20 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 1
Apple iPhone 6 4863 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Microsoft Office 3824 1
Т1 Watchman Security 21 1
Булгаков Кирилл 118 3
Гогин Александр 1 1
Шохалевич Дмитрий 2 1
Мацыгин Юрий 47 1
Пучков Дмитрий 64 1
Забегаев Илья 2 1
Блинов Михаил 73 1
Сухамера Дмитрий 4 1
Атькина Анастасия 1 1
Одинец Павел 1 1
Должиков Денис 2 1
Святская Стелла 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 149421 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44274 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 108 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 148 1
Россия - ПФО - Татарстан - Зеленодольский район - Зеленодольск 73 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 442 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 496 1
Россия - СФО - Томская область - Томск 961 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17878 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14164 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2984 2
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4140 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16739 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11267 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6567 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1968 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2533 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5602 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19278 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3707 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3308 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 333 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363842, в очереди разбора - 752695.
Создано именных указателей - 176193.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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