«Тил Эйчар» и «Юнион» запустят единую HR-платформу для подбора и мотивации персонала

Сервис для мотивации сотрудников «Тил Эйчар» (продукт ГК «Юзтех») и платформа для автоматизации рекрутмента «Юнион» (вендор НОТА, ИТ-холдинг «Т1») объявили о стратегическом партнерстве. Компании договорились объединить свои решения для создания комплексной HR-экосистемы, которая охватит весь цикл подбора персонала. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

В результате сотрудничества «Юнион» и «Тил Эйчар» появится единое цифровое пространство c отдельными функциями рекрутмента, онбординга, адаптации, мотивации и удержания сотрудников. Планируется, что комплексное решение снимет нагрузку с HR-департаментов и внутреннего ИТ-отдела, сократит сроки внедрения и повысит отдачу от инвестиций в HR-технологии. Партнерство игроков позволит клиентам получить готовое к взаимной интеграции решение, которое будет разворачиваться «под ключ».

«Отечественный HR-Tech сегодня очень фрагментирован: универсальные платформы отвечают основным потребностям клиентов, но не способны закрыть специфические задачи бизнеса. Развитие рынка возможно через консолидацию, поэтому компаниям важно сосредоточиться на поиске сильных коллег для объединения опыта и зрелости технологических решений. Теперь нашим партнером стала платформа «Тил Эйчар» — вместе мы сможем предлагать уникальный комплекс HR-решений как для найма, так и для развития и мотивации сотрудников», — сказал Виктор Финк, директор HR-платформы для автоматизации рекрутмента «Юнион».

«Рынок стоит перед выбором: HRM или набор узкопрофильных решений. Но второй путь — это вызов для HR-директора: согласовать вендоров, интеграции, команды. Мы снимаем эту боль, предлагая продуманные связки из лучших решений, которые закрывают задачи как точечно, так и в комплексе — гибко, быстро и выгодно», — сказал Анатолий Барсуков, коммерческий директор «Тил Эйчар».

Партнеры намерены совместно реализовывать проекты для крупных компаний из сферы промышленности, ритейла, ИТ и госсектора. В планах — углубление технологической совместимости продуктов и формирование единой проектной команды внедрения.