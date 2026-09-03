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Индексная книга (каталог) CNews*
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Понкращенков Роман

СОБЫТИЯ


03.09.2026 Сбербанк поможет АО «Росхим» внедрить генеративный искусственный интеллект в производство и бизнес-процессы 1
22.11.2023 О чем говорили участники CNews FORUM 2023 1
01.07.2016 Глава финдепартамента МОЭСК: Работа, которую раньше выполняли 100 человек, теперь делается автоматически 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Понкращенков Роман и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5611 2
Unlimited Production - Анлимитед Продакшен 94 1
Innovative People - Инновейтив Пипл 51 1
ФинГрад - FinGrad 48 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт 101 1
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 148 1
Аусферр ИТЦ 44 1
X Corp - Twitter 2940 1
Microsoft Corporation 25820 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15943 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 657 1
9640 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2399 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3125 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 297 1
TerraLink - ТерраЛинк 293 1
Visiology - Визиолоджи 97 1
R-Vision - Р-Вижн 270 1
Atlassian 158 1
Ланит Интеграция 219 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 814 1
Polymedia - Полимедиа 161 1
Газинформсервис - ГИС 504 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Монолит-Инфо 138 1
BlueJeans 10 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 728 1
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 46 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 1
РЖД - Российские железные дороги 2101 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8940 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 623 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1900 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 534 1
Русагро Группа Компаний 386 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1212 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 296 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 514 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 552 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 633 1
Абсолют Банк 250 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 626 1
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 395 1
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 149 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Распадская угольная компания 16 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 356 1
Федеральное казначейство России 1951 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13976 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3666 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5747 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3967 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2082 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2344 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12260 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13216 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54308 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12346 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36470 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26053 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33678 2
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2028 1
Речевые технологии - VoiceTech - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 1119 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3211 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16429 1
ГОСТ 28147 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования - Шифрование по ГОСТу 146 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23048 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6534 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26442 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1395 1
Налогообложение - Налоговый мониторинг - Налоговый контроль 242 1
SuperApp - Суперприложение или суперапп - Мобильные приложения, которые объединяют несколько сервисов 263 1
Управление договорами - Управление контрактами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 483 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1251 1
Phablet - Фаблет - от phone телефон и tablet планшет - смартфон, размер которого между размером смартфона и планшета - Планшетофон - Tablet phone - Смартфонопланшет - Смартбук - Smartbook 536 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2827 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1437 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23126 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2101 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5271 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4905 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7527 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1542 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18232 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4198 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6738 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12982 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 35364 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1266 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7919 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18146 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1364 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1169 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт - QSA-аудит - Qualified Security Assessor 1000 1
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 69 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1814 1
OpenAI - ChatGPT 738 1
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 118 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works - Sber Platform V Workspace 80 1
Meta Platforms - React - React Native 21 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 671 1
НКТ - Р7-графика 47 1
Meta AI - Llama - Large Language Model Meta AI - LLaMA 78 1
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1049 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1303 1
Elasticsearch - Тиражируемая свободная программная поисковая система 162 1
Новые облачные технологии - МойОфис 962 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - Christofari - Кристофари суперкомпьютер 93 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1623 1
Oracle Java - язык программирования 3481 1
Microsoft Teams - MS Teams 671 1
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2126 1
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 227 1
1С:ERP Управление предприятием 853 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 947 1
НКТ - Р7-Офис 551 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 374 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 198 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 399 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 770 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 1
Microsoft Azure DevOps 30 1
Google - Flutter 64 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 272 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2463 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 374 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Atlassian - Confluence 188 1
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 301 1
Врацкий Андрей 176 1
Соловьев Виталий 52 1
Каушанский Александр 56 1
Калякин Павел 80 1
Денисов Анатолий 58 1
Харитонов Вадим 43 1
Шмаков Антон 72 1
Шаев Виталий 59 1
Аксенов Олег 62 1
Оберемок Надежда 45 1
Аникин Дмитрий 68 1
Милованов Андрей 46 1
Солдатенкова Ксения 41 1
Белан Иван 41 1
Желнова Алина 42 1
Артюхов Сергей 67 1
Натрусов Артем 315 1
Шадаев Максут 1216 1
Чаркин Евгений 317 1
Абакумов Евгений 228 1
Нестеров Алексей 176 1
Малышев Сергей 99 1
Никитин Сергей 96 1
Новикова Елена 107 1
Кирьянова Александра 171 1
Ульянов Николай 176 1
Теплицкий Дмитрий 88 1
Воронин Павел 201 1
Урусов Виктор 158 1
Петухов Антон 62 1
Нальский Максим 53 1
Рудычева Наталья 95 1
Россия - РФ - Российская федерация 167219 2
Россия - ЦФО - Московская область - Ногинск 116 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47801 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8618 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14830 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1525 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1427 1
Москва - Новая Москва - Большая Москва 96 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 166 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 169 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53770 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6614 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58035 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16184 2
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 375 1
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 525 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34001 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9100 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6202 1
Платёжное поручение - Payment order 245 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8875 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1513 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2729 1
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 1
HRM - KPI - Мотивация персонала - Staff motivation 651 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8522 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1922 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2560 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1375 1
Кибербезопасность - Кибервойна - Cyberwarfare - кибероружие - кибернетическая война - Милитаризация глобального информационного пространства 213 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4443 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3806 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11822 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6640 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12373 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3884 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1485 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2782 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4638 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21826 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27466 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3064 1
Экономический эффект 1371 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6578 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6088 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2314 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4019 1
CNews Инновация года - награда 156 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 857 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1285 1
CNews FORUM Кейсы 315 1
CNews AWARDS - награда 574 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 96 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2674 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 402 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1469579, в очереди разбора - 725124.
Создано именных указателей - 200518.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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