Veon заработал $127 млн на акциях украинского телеком-гиганта

Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» провел SPO на бирже Nasdaq. Основной акционер оператора группа Veon продала часть принадлежавших ей акций «Киевстара» на сумму $127 млн.

SPO «Киевстара»

Украинский телекоммуникационный оператор «Киевстар» провел вторичное размещение акций (SPO) на американской бирже Nasdaq. В ходе размещения акционеры «Киевстара» продали 5,4% акций компании.

Цена размещения составила $10,5. Это меньше рыночной цены акций «Киевстара», которая 27 января 2026 г. составляла $12,59.

Если организаторы размещения (андеррайтеры) в течение 30 дней воспользуются опционом на дополнительный выкуп акций, объем размещения составит 6,4% и увеличится до $151,2 млн.

Основным продающим акционером была группа Veon, контролирующий акционер «Киевстара». Veon продала 5,2% акций, доля группы сократилась с 89,6% до 84,4% (в случае реализации опциона андеррайтерами доля сократится до 83,6%).

Veon выручил от продажи своих акций $127 млн (в случае реализации опциона андеррайтеров эта сумма увеличится до $146,9 млн).

Еще 0,2% акций «Киевстара» продала компания Cohen Circle Sponsor, с помощью слияния со структурами которой «Киевстар» вышел на Nasdaq. Компания заработала на этом $4 млн. Организаторами размещения выступили Morgan Stanley, Barclays Capital, Cantor Fitzgerald и Rothschild.

Как «Киевстар» стал частью Veon, и как Veon чуть было его не потерял

«Киевстар» и российский оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») в 2009 г. объединились в группу Vimpelcom, позднее переименованную в Veon.

Штаб-квартира компании находилась в Амстердаме, в 2025 г. состоялся ее переезд в Дубаи. Крупнейшими акционерами Vimpelcom были «Альфа-групп» и норвежский Telenor, но затем Telenor вышел из числа акционеров компании.

Доля «Альфа-групп» отошла к компании LetterOne, принадлежащей основателям «Альфа-групп»: Михаилу Фридману, Герману Хану и Алексею Кузьмичеву, а также Петру Авену.

В 2022 г. все четверо попали под санкции ЕС и Великобритании, а затем и США. После этого Хан и Кузьмичев продали свои доли в LetterOne одному из старейших топ-менеджеров «Альфа-групп» Андрею Косогову, благодаря чему LetterOne избежала попадания под санкции.

В 2023 г. Veon продала «Вымпелком» топ-менеджменту, покинув таким образом российский рынок. В то же время на Украине санкции были введены в отношении Фридмана, Авена и Кузьмичева, что привело к риску национализации «Киевстара».

В 2023 г. Шевченковский районный суд Киева наложил арест на 100% акций «Киевстара», затем сократил размер арестованной доли до 47,85% (пропорционально доли LetterOne в «Киевстаре»). В 2024 г. арест был снят.

Параллельно в советы директоров Veon и «Киевстар» вошел Майкл Помпео (Michael Pompeo), который во время первого президентского срока Дональда Трампа (Donald John Trump) был госсекретарем и главой ЦРУ США. Принадлежащая Помпео консалтинговая компания Impact Investments за пять лет сотрудничества с Veon может заработать до $26,6 млн.

В начале 2025 г. Veon договорился о слиянии «Киевстара» со SPAC-компанией Cohen Circle Acquisition Corp I (Cohen-I). У нее нет активов, но был листинг на Nasdaq, благодаря чему «Киевстар» стал публичной компанией. Торги акциями «Киевстара» начались в августе 2025 г.

Операционные и финансовые результаты «Киевстара»

«Киевстар» является лидером рынка мобильной связи Украины, обслуживания 22,5 млн абонентов. В компании работает 5 тыс. человек. В 2025 г. «Киевстар» договорился с компанией Starlink, принадлежащей американскому магнату Илону Маску (Elon Musk) о предоставлении конвергентных услуг мобильной и фиксированной связи.

Помимо мобильной и фиксированной связи, «Киевстар» владеет телемедицинским приложением Helsi, а в 2025 г. оператор договорился о покупке сервиса заказа такси Uklon за $155,2 млн.

В 2024 г. выручка «Киевстара» составила 36,9 млрд гривен ($919 млн), скорректированный показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) – 20,7 млрд гривен ($515 млн), капитальные затраты – 8,9 млрд гривен ($221 млн).

Ожидается, что по итогам 2025 г. рост выручки «Киевстара» составит 24-26%, рост скорректированного показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходов на амортизацию) - 24-26%, доля капитальных затрат в выручке – 29-31%.