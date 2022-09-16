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«Мегафон» улучшил качество мобильного интернета на популярных пляжах Приморья

«Мегафон» модернизировал сеть и запустил новые базовые станции на морских побережьях Приморского края. Ежегодно эти локации посещают более 1 млн путешественников со всех регионов России. Теперь в самых востребованных местах отдыха им доступны скоростной мобильный интернет и голосовая связь «Мегафона».

Оператор запустил связь 4G на таких посещаемых побережьях как Витязь, бухта Бойсмана и в арт-парке Штыковские пруды. Сеть модернизировали в крупных городах региона – Владивостоке, Артеме, Находке, а также на острове Русском и в Андреевке, которые также являются точками притяжения гостей Приморья. Кроме того, «Мегафон» улучшил покрытие на территории и внутри терминала международного аэропорта столицы края для прилетающих туристов.

Увеличение емкости и надежности сети помогло подготовить инфраструктуру связи к постоянно увеличивающейся нагрузке. Количество туристов, посетивших морские пляжи в высокий сезон этого года, в два раза превысило число гостей региона, которые побывали в крае за весь прошлый год. Также удвоился и мобильный трафик туристов в сети «Мегафона». В среднем за месяц одна базовая станция оператора в популярной локации пропускает около 3 тыс. гигабайтов — этого достаточно, чтобы выложить более 1,2 млн фотографий с морскими пейзажами и деликатесами в соцсетях.

В следующем году власти края ожидают прирост турпотока еще на полмиллиона человек. Благодаря работе по улучшению качества и расширению покрытия сети «Мегафона» туристы со всей России смогут оставаться на связи и пользоваться цифровыми сервисами при выборе любого формата отдыха в регионе.

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«Лето – «горячая» пора не только для туристической сферы, но и для связистов. За несколько месяцев с благоприятными погодными условиями нужно успеть провести все глобальные строительно-монтажные работы. Впереди у приморчан и гостей края «бархатный» сезон, который даст возможность не только насладиться тёплым морем, но протестировать обновленную сеть Мегафона, позволяющую мгновенно делиться с близкими своими впечатлениями, слушать музыку и смотреть фильмы онлайн на отдыхе», – сказал директор «Мегафона» в Приморском крае Роман Матвиенко.

Согласно обезличенным данным по мобильной активности в сети «Мегафона» наибольшей популярностью отдых в Приморье пользуется у жителей Хабаровского края, на втором месте туристы из Москвы и Московской области, далее следуют гости из Амурской области и Якутии. Также среди отдыхающих много представителей из Санкт-Петербурга, Сахалинской и Еврейской областей.

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