Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Шилин Владимир
СОБЫТИЯ
|28.08.2026
|Более 40% москвичей сталкивались с киберугрозами 1
|28.08.2026
|Каждый второй россиянин сталкивался с киберугрозами 1
|22.12.2016
|«Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье 1
|15.09.2015
|«Билайн» сократит тысячи сотрудников 1
|15.09.2015
|«ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 2
|04.12.2013
|Владимир Шилин назначен директором Уральского региона «Вымпелкома» 2
Публикаций - 6, упоминаний - 8
Шилин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9521 4
|ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
|ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
|Слободин Михаил 56 2
|Левченко Алексей 10 2
|Курданов Андрей 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.