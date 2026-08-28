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Все категории 200097
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Шилин Владимир

СОБЫТИЯ


28.08.2026 Более 40% москвичей сталкивались с киберугрозами 1
28.08.2026 Каждый второй россиянин сталкивался с киберугрозами 1
22.12.2016 «Билайн» подвел итоги развития сети в Приморье 1
15.09.2015 «Билайн» сократит тысячи сотрудников 1
15.09.2015 «ВымпелКом» совершенствует региональную структуру компании 2
04.12.2013 Владимир Шилин назначен директором Уральского региона «Вымпелкома» 2

Публикаций - 6, упоминаний - 8

Шилин Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9521 4
ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 109 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8310 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26407 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9584 1
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7555 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36397 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8717 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10241 1
4G - LTE - LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - 4,5G - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 393 1
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1160 1
Google YouTube - Видеохостинг 3004 1
Слободин Михаил 56 2
Левченко Алексей 10 2
Курданов Андрей 16 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3350 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1785 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1810 2
Россия - СФО - Новосибирск 4893 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1522 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4498 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3474 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3198 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 766 2
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 317 1
Россия - ДФО - Чукотка - Анадырь и Анадырский район 80 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 365 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Читинский район - Чита 418 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 257 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика - Йошкар-Ола 240 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 367 1
Россия - ДФО - Сахалинская область - Южно-Сахалинск 403 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 284 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3361 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ПФО - Мордовия - Саранск 322 1
Россия - ДФО - Приморский край - Надеждинский район - Вольно-Надеждинское 25 1
Россия - ДФО - Приморский край - Уссурийск 145 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 295 1
Россия - ДФО - Приморский край - Артём 44 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 72 1
Россия - СФО - Хакасия Республика - Абакан 192 1
Россия - ДФО - Якутия - Якутск 567 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1713 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1014 1
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 262 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1290 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3591 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3053 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1930 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2848 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 661 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1448 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8605 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1227 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7596 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33924 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3880 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11713 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57936 1
Минобороны РФ - ПУрВО - Приволжско-Уральский военный округ 17 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
УГТУ-УПИ - Уральский государственный технический университет - УПИ имени первого президента России Б. Н. Ельцина - УПИ имени С.М. Кирова 40 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 213 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1468007, в очереди разбора - 725335.
Создано именных указателей - 200097.
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