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«Сберстрахование» получила доступ к городским камерам в Приморье — это в три раза ускорит урегулирование страховых случаев с авто

«Сберстрахование» получила доступ к городским камерам в Приморье (системе «Цифровое Приморье») — это в три раза ускорит урегулирование страховых случаев с авто. Это первый регион, где компания начала работать с такой системой. Об этом CNews сообщили представители компании «Сберстрахование».

Компания «Сберстрахование» получила доступ к системе «Цифровое Приморье», которая позволяет смотреть записи почти 400 городских камер наблюдения, расположенных во Владивостоке, Уссурийске, Артеме и Находке.

Теперь, если автомобильная авария произошла в зоне работы камер, специалисты смогут проверить событие самостоятельно, не запрашивая у клиента дополнительных документов.

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Документооборот

Еще один важный плюс: если аварию можно оформить по европротоколу, то поврежденные авто можно быстрее убрать с проезжей части, снижая опасность вторичных ДТП и не создавая заторов.

В будущем в компании планируют заключить подобные соглашения и в других регионах, где доступны аналогичные системы видеонаблюдения.

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