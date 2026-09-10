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ĐHQGHN Đại học Quốc gia Hà Nội VNU Vietnam National University Вьетнамский национальный университет в Ханое

СОБЫТИЯ


10.09.2026 СПбГУ заключил соглашение о сотрудничестве с Вьетнамским национальным университетом города Хошимин 1
20.02.2019 Минкомсвязи выступит координатором создания ИТ-хаба во Вьетнаме 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

ĐHQGHN и организации, системы, технологии, персоны:

Т8 НТЦ 119 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 140 1
VNPT - Vietnam Posts and Telecommunications Group - Вьетнамская почтовая и телекоммуникационная группа 20 1
Gtel 25 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 64 1
Viettel Group - Viettel Military Industry and Telecoms Group 24 1
Ростелеком 11019 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5701 1
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6356 1
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VNU-HCM, VNUHCM - Vietnam National University Ho Chi Minh City - Вьетнамский национальный университет города Хошимин 2 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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