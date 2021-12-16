Индексная книга CNews*
Инвестиции венчурные Venture investments
Публикаций - 850, упоминаний - 1258
Инвестиции венчурные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 52
|Исанин Антон 9365 24
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 11
|Гришин Дмитрий 185 11
|Басов Алексей 114 10
|Медведев Дмитрий 1604 9
|Гулькин Павел 14 8
|Мишустин Михаил 376 7
|Васютинский Дмитрий 13 5
|Теплов Олег 22 5
|Тимашев Ратмир 67 5
|Шалманов Сергей 199 5
|Чачава Александр 78 5
|Аммосов Юрий 45 5
|Инютин Артем 85 4
|Иванов Александр 83 4
|Мерзляков Антон 8 4
|Фурсенко Андрей 121 4
|Курин Дмитрий 16 4
|Баронов Андрей 11 4
|Фурсин Алексей 130 4
|Галицкий Александр 96 4
|Рейман Леонид 1009 4
|Draper Tim - Дрейпер Тим 9 3
|Мамонов Михаил 24 3
|Шевелев Александр 4 3
|Повалко Александр 36 3
|Осеевский Михаил 264 3
|Сысоев Игорь 36 3
|Агамирзян Игорь 68 3
|Вексельберг Виктор 143 3
|Рязанцев Ян 27 3
|Шухов Замир 6 3
|Пономарев Илья 66 3
|Мамут Александр 126 3
|Юхин Артем 15 3
|Чернышенко Дмитрий 320 3
|Акимов Максим 170 3
|Орловский Виктор 325 3
|Сергунина Наталья 223 3
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947783.
Создано именных указателей - 86512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1190921, в очереди разбора - 947783.
Создано именных указателей - 86512.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.