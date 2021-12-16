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Инвестиции венчурные Venture investments

Инвестиции венчурные - Venture investments


16.12.2021 В Москве презентовали новую программу для развития венчурного рынка
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс»
08.04.2020 Российский фонд LETA Capital инвестирует $1 млн в разработчика виртуальных репетиторов
19.02.2020 LETA Capital подвела итоги работы своего венчурного фонда
09.12.2019 Власти не могут найти «достойных профессионалов» для управления венчурным фондом на 7 миллиардов
12.09.2019 Минкомсвязи оживило свой многострадальный венчурный ИТ-фонд. В него вольют еще 1,5 миллиарда
26.08.2019 Венчурный фонд «Ростеха» с директором, которым раньше интересовалась Генпрокуратура, вложился в свой первый стартап
07.08.2019 Венчурный фонд Softline инвестирует 20 млн рублей в технологию биометрии и подтверждения результатов прохождения экзаменов
07.06.2019 «Ростех» и РЖД создают фонд на $100 млн для инвестиций в ИТ
06.06.2019 Сбербанк вложился в сервис по размещению рекламы на такси
16.04.2019 «Газпромнефть», Газпромбанк, РВК и «ВЭБ инновации» создали венчурный фонд для развития технологий в области энергетики
26.12.2018 Самые активные венчурные инвесторы России - Runa Capital, ФРИИ и АФК «Система»
19.11.2018 За три года российские компании вложили в стартапы $570 млн
06.11.2018 Венчурный рынок России рванул вверх впервые за 5 лет
27.03.2017 90% венчурных инвестиций в России идет в ИТ
26.12.2014 Перспективные разработки в области импортозамещения определены как приоритетное направление инвестиций венчурного фонда «Ростелекома»
12.05.2014 Число венчурных сделок в России выросло на четверть
25.03.2014 В четвертом квартале 2013 г. российские венчурные проекты привлекли $99 млн в ходе 126 сделок
03.12.2013 Российский венчурный рынок: в 3 квартале 2013 г. было закрыто 98 инвестиционных раундов на $163 млн
19.04.2013 Объем венчурных инвестиций в 2012 г. снизился до уровня 2009 г.
29.11.2012 Россия: за 3 квартала 2012 г. объем венчурных вложений в сектор ИТ составил $485 млн
17.05.2012 Leta Group создала венчурный инвестиционный фонд
05.12.2011 В Москве состоится V «Юбилейный московский венчурный форум»
28.11.2011 В Москве состоится V «Юбилейный московский венчурный форум»
18.08.2011 Венчурный фонд РВК «С-Групп Венчурс» инвестирует в разработчика антенн нового поколения «Бисант»
21.09.2009 Видео по запросу: «Тройка Диалог» вложила $4,25 млн в российский стартап
23.06.2009 Сергей Иванов сократил инвестиции в hi-tech в 10 раз
23.06.2009 Вице-премьер РФ: российским компаниям не хватает венчурных инвестиций
22.06.2009 Исследование: венчурная индустрия США должна сократиться
27.05.2009 «Альфа-Капитал» сформирует фонд прямых и венчурных инвестиций
18.05.2009 Госдума объединит венчуров в товарищества
20.04.2009 Венчурные деньги закончились: ИТ-стартапам хуже всего
20.01.2009 Венчурные деньги для ИТ заканчиваются
04.06.2008 Хайтек-стартапы: Европа и Азия нарушат монополию США
29.10.2007 Петербургский венчурный фонд начнёт приём заявок с ноября
28.05.2007 В "Финаме" выделен департамент ИТ-инвестиций
10.04.2007 Все больше венчуров охотятся на ИТ-компании России
24.01.2007 Венчурные инвестиции в ИТ достигли рекордной суммы в 2006 г.
18.10.2006 Осень 2006: венчурный ИКТ-урожай
05.09.2006 Россия: господдержка ИТ обрела лицо

Публикаций - 850, упоминаний - 1258

Инвестиции венчурные упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 22497 111
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 74
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 74
Yandex - Яндекс 5015 72
IBM - International Business Machines Corp 8941 66
Softline - Софтлайн 1870 52
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 41
Apple Inc 10683 41
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 36
Amazon Inc - Amazon.com 2650 35
Intel Corporation 11262 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 32
VK - Mail.ru Group 3057 29
Samsung Electronics 9333 27
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 25
PayPal 634 24
Cisco Systems 4720 21
Meta Platforms - Facebook 4267 18
Oracle Corporation 6035 17
Элемент ГК - Elementec 1523 16
Red Hat 1183 14
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 14
АФК Система ПАО 1638 13
Telegram Group 805 13
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 12
Huawei 3222 11
Leta Group 271 11
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 11
Крок - Croc 1616 11
HP - Hewlett-Packard 3567 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 10
Google LLC 10352 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 9
LG Electronics 3372 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 8
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 8
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 8
HP Inc. 5313 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 7
Rambler Group - Рамблер ГК 811 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 78
РВК - Российская венчурная компания 530 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 35
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 30
Альфа-Банк 1476 21
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 19
РЖД - Российские железные дороги 1458 19
Почта России ПАО 1853 14
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 12
Газпром ПАО 1008 12
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 124 10
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 75 9
Раунд 220 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 9
Фонд Бортника - ФСР - Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд содействия инновациям 88 8
ПСБ - Промсвязьбанк 682 8
Северсталь ПАО - Severstal 308 7
Leta Capital - Leta GIV - венчурный фонд 47 7
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 7
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 6
Insight Venture Partners - венчурный фонд 24 6
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 361 6
Runa Capital 155 6
Самолёт ГК 216 6
Intel Capital 149 6
Bright Capital 14 5
Лента - Сеть розничной торговли 912 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 398 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 5
Avito - Авито 237 5
TMT Investments 99 4
Softline VP - Softline Venture Partners - венчурный фонд 78 4
Альфа-Групп 613 4
ГПБ - Газпромбанк 842 4
Ростелеком - КоммИТ Кэпитал - венчурный фонд  15 4
Prostor Capital 28 4
X5 Group 709 4
Татнефть 182 3
Qiwi 878 3
Uber 287 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 170
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 145
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 100
Президент Российской Федерации 3770 68
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 56
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 50
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 42
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 29
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 22
Администрация Президента РФ 904 18
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 271 13
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 13
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 10
Счётная палата РФ 628 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1087 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 8
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
Правительство Москвы 1640 7
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 187 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 6
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 6
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 236 5
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 5
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 176 5
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 170 5
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 132 4
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 4
Федеральное собрание Российской Федерации 187 4
Совет при президенте Российской Федерации 55 4
МИК - Московский инновационный кластер 75 3
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 100 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 3
Таможня - Таможенная служба 421 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 13
АРБ - Ассоциация российских банков 176 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 3
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 35 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 3
Web development - Веб-разработка 0 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 2
BVCA - British Private Equity & Venture Capital Association - Британская ассоциация венчурного капитала 2 2
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 8 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 225 2
Yellow Door - Международное сообщество технологических предпринимателей и венчурных инвесторов 2 2
Знание - Российское общество 1 1
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 1 1
Талант и успех - Общественный фонд 13 1
EVCA - European Private Equity & Venture Capital Association - Европейская ассоциация венчурного капитала 1 1
АФК - Ассоциация факторинговых компаний России 9 1
РАКИБ - Российская ассоциация криптовалют и блокчейна 5 1
WiMAX Forum 66 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 17 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 55 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники - Ассоциация производителей электронной аппаратуры и приборов 70 1
Российская ассоциация интернета вещей (АИВ) 18 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 62 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 82 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 295 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 141
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 134
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 127
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 111
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 111
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 108
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 74
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 71
Мобильное приложение - Mobile app 4966 66
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 57
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 5821 55
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 46
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 40
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 35
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 35
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 34
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 34
Website - Вебсайт 9736 33
Телефон - Телефонная связь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 32
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 32
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 990 31
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 29
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 29
Data monetization - Монетизация данных 550 29
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 1435 28
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 27
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 2210 27
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 25
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 25
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 24
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 20
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 19
Кремний - Поликристаллический кремний 145 19
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 19
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 18
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 18
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 17
Big Data - Большие данные 3520 17
Google Android 11959 54
Microsoft Windows 2000 2856 46
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 28
Linux OS 7669 25
Apple iOS 6422 15
Microsoft Office 3247 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 11
Oracle Java - язык программирования 2554 10
МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 35 10
Microsoft SQL Server 1416 9
Microsoft Azure 1276 7
Python - высокоуровневый язык программирования 486 7
WhatsApp Messenger 745 6
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 4394 6
СКБ Контур - Контур.Фокус 471 6
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 495 6
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 628 6
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 5
ЭОС Дело СЭД 4365 5
Microsoft Windows 2104 5
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 5
Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 1630 5
Google Gmail 802 4
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 423 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 4
Google Play - Google Store - Android Market 2732 4
Microsoft Windows 7 1780 4
Новые облачные технологии - МойОфис 381 4
Nokia Symbian OS 1388 4
Apple macOS 1457 4
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1738 4
Apple - App Store 2437 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Тройка - транспортная карта 427 4
Apple MacBook Air - Ноутбук 697 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 246 3
Microsoft Windows 10 11713 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 3
Microsoft Office 365 834 3
Путин Владимир 2542 52
Исанин Антон 9365 24
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 11
Гришин Дмитрий 185 11
Басов Алексей 114 10
Медведев Дмитрий 1604 9
Гулькин Павел 14 8
Мишустин Михаил 376 7
Васютинский Дмитрий 13 5
Теплов Олег 22 5
Тимашев Ратмир 67 5
Шалманов Сергей 199 5
Чачава Александр 78 5
Аммосов Юрий 45 5
Инютин Артем 85 4
Иванов Александр 83 4
Мерзляков Антон 8 4
Фурсенко Андрей 121 4
Курин Дмитрий 16 4
Баронов Андрей 11 4
Фурсин Алексей 130 4
Галицкий Александр 96 4
Рейман Леонид 1009 4
Draper Tim - Дрейпер Тим 9 3
Мамонов Михаил 24 3
Шевелев Александр 4 3
Повалко Александр 36 3
Осеевский Михаил 264 3
Сысоев Игорь 36 3
Агамирзян Игорь 68 3
Вексельберг Виктор 143 3
Рязанцев Ян 27 3
Шухов Замир 6 3
Пономарев Илья 66 3
Мамут Александр 126 3
Юхин Артем 15 3
Чернышенко Дмитрий 320 3
Акимов Максим 170 3
Орловский Виктор 325 3
Сергунина Наталья 223 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 434
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 265
Россия - РФ - Российская федерация 108428 189
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 116
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 101
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 100
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 83
Азия - Азиатский регион 3803 57
Япония 10069 54
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 48
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Казахстан - Республика 4467 38
Беларусь - Белоруссия 3525 33
Россия - ПФО - Казань 2085 31
Европа 12319 31
Германия - Федеративная Республика 8903 25
Земля - планета Солнечной системы 7427 25
Израиль 1756 23
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 22
Нидерланды 2197 20
Африка - Африканский регион 2928 20
Бразилия - Федеративная Республика 1945 18
Россия - СФО - Новосибирск 3269 18
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 15
Америка 2011 15
Индия - Республика 4263 14
Европа Восточная 2927 14
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 13
США - Нью-Йорк 2616 12
Украина 6212 12
Швеция - Королевство 2072 11
Австралия - Австралийский Союз 2791 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 10
Армения - Республика 1112 10
США - Калифорния 3381 9
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 9
Канада 3319 9
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 892 8
Германия - Берлин 635 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 431
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 244
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 69
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 60
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 60
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 51
Юриспруденция 1629 50
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 43
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 32
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 4110 30
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 22
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 21
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 15886 20
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 18298 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 8036 18
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 375 15
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 14
Физика - область естествознания 889 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 11
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 11
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 11
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 0 11
Образование в России 460 11
Бизнес-акселератор 294 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 11
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 11
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 10
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 775 9
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 468 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 8
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 1681 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 7314 7
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 687 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 1920 7
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 38
Thomson Reuters - Рейтер 5731 28
Forbes - Форбс 591 16
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 13
Коммерсантъ - Издательский дом 888 10
FT - Financial Times 1118 9
РИА Новости 766 4
CrunchBase 64 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - ICT.Moscow 60 3
The Register 1286 3
TAdviser - Центр выбора технологий 243 3
Газпром ГПМ Эхо Москвы - радиостанция 170 2
Associated Press 1975 2
РОИ - Российская общественная инициатива 73 2
РБК ТВ - телеканал 59 2
Прайм - Агентство экономической информации 694 2
The Times of London 8 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 351 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 2
Bloomberg 1009 2
Vc.ru - Виси.ру 21 1
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 1
Стрим-ТВ - телекомпания 144 1
Mercury News 37 1
Сбер - Афиша ИД - Афиша.ру - Afisha.ru 50 1
InformationWeek 231 1
Haaretz 10 1
Axel Springer 11 1
IGN 51 1
91Mobiles 590 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 28 1
Variety 20 1
Newsweek 35 1
Из рук в руки - irr.ru 41 1
Wikipedia - Википедия 413 1
Российская газета 228 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 1
Shkulev Media Holding - Шкулёв Медиа 16 1
Банки.ру - Banki.ru 44 1
Известия ИД 307 1
500 Startups 4742 20
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 11
Gartner - Гартнер 3301 9
IDC - International Data Corporation 4671 7
Juniper Research 468 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 3
Fortune Global 500 280 3
S&P - Standard and Poor’s 470 2
Thomson Financial - Thomson First Call 206 2
RAEX - Эксперт РА - РАЭКС-Аналитика 80 2
BCG - Boston Consulting Group 85 2
The Economist Intelligence Unit 41 1
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 23 1
Forbes Cloud 100 4 1
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 12 1
EdTechX Global 1 1
ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 7 1
AC&M Consulting - ACM-Consulting 244 1
Forrester TEI - Forrester Total Economic Impact 5 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 84 1
GCI - The Global Competitiveness Index - Индекс глобальной конкурентоспособности 10 1
DEI - Digital Evolution Index - Индекс цифровой эволюции 2 1
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 21 1
GSMA Mobile Connectivity Index - Индекс мобильного подключения 1 1
IMD World Digital Competitiveness Ranking - Индекс цифровой конкурентоспособности 3 1
451 Research Group 87 1
International Innovation Index - Международный инновационный индекс - Индекс инновационной активности 1 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 14 1
ITU GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 5 1
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 14 1
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 6 1
I-DESI - The International Digital Economy and Society Index - Международный индекс развития цифровой экономики и общества - Индекс цифровой связности - Digital Society Index 5 1
Национальный индекс развития цифровой экономики и общества России 1 1
Медиалогия 48 1
CNews Инновация года - награда 41 1
Bloomberg Innovation Index - Индекс инновационного развития 6 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
Forrester Research 810 1
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 9
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 5
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 222 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 5
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 4
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 3
РАН - Российская академия наук 1397 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 101 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 59 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 2
Cornell University - Корнеллский университет 135 2
Алгоритмика - Международная школа программирования 20 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 0 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 172 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
RIKEN - Institute of Physical and Chemical Research - Институт физико-химических исследований 0 2
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 2
ИРИ - Институт развития интернета 96 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 123 2
Skyeng - Образовательные технологии 60 2
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 1
Лейпцигский университет - Universität Leipzig 9 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 0 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - "Керосинка" 39 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 6 1
Техноград - инновационно-образовательный комплекс 16 1
MBSchool - Moscow Business School - Московская Бизнес Школа 5 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 1
ЦГПБ имени В.В. Маяковского - Центральная городская публичная библиотека имени В.В. Маяковского 7 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 37 1
ФИОКО ФГБУ - Федеральный институт оценки качества образования 1 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 28 1
UCalgary - University of Calgary - Университет Калгари - Rothney Astrophysical Observatory, RAO - Астрофизическая обсерватория Ротни 0 1
БГУ - Белорусский государственный университет 14 1
TAU - Tel Aviv Unive - Тель-Авивский университет 50 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 10
Венчурная ярмарка 21 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 6
Digital October - конференционное пространство 90 4
Северсталь - Severstal Steeltech Lab Accelerator - акселератор 3 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 166 3
GeekBrains 49 3
Криптонит Startup Challenge 13 2
Московский Венчурный форум 9 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 66 2
CNews AWARDS - награда 347 2
Kaspersky Open Innovation Program 6 2
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 758 2
Megaface Benchmark - MegaFace Challenge - мировой чемпионат по распознаванию лиц 19 1
Новый год - Новогодние каникулы 0 1
Silicon Valley Insiders 1 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 26 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - StartHub.Moscow - Программа-конструктор для развития технологического бизнеса 21 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 91 1
GESA - Global Edtech Startup Award 1 1
Microsoft Imagine Cup 56 1
Huawei Global Analyst Summit - Глобальный аналитический саммит Huawei 2 1
Skolkovo Robotics Forum 12 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 63 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 594 1
Worldskills - Ворлдскиллс 92 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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