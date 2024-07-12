На Международном молодежном нефтегазовом форуме подписаны соглашения о намерении развивать технологические проекты в Татарстане

Соглашения о сотрудничестве на международном молодежном нефтегазовом форуме сегодня подписали Альметьевский государственный технологический университет «Высшая школа нефти», Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан, Университетская стартап-студия и Фонд «Лобачевский».

Договоры о научно-технологическом сотрудничестве содействуют реализации национального проекта «Наука и университеты», направленного на увеличение инновационных разработок в приоритетных областях.

Партнерство Высшей школы нефти с Инвестиционно-венчурным фондом Республики Татарстан будет способствовать развитию и продвижению технологических проектов в области трудноизвлекаемых запасов нефти, геологоразведки, разработки и эксплуатации месторождений, бурения, зеленой энергетики, энергоэффективных технологий, а также импортозамещения оборудования нефтяной промышленности, кросс-функциональных решений для топливно-энергетического комплекса, цифровых и беспилотных технологий, робототехники и биотехнологий.

Соглашение подписали директор ИВФ РТ Дамир Галиев и ректор ГБОУ ВО АГТУ «Высшая школа нефти» Александр Дьяконов. Взаимодействие сторон направлено на создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в технологические проекты.

«Одно из направлений Передовой инженерной нефтяной школы – развитие студенческого предпринимательства, в том числе открытие стартап-студий. Нам необходимо вовлекать студентов в проектную предпринимательскую деятельность, учить их брать риски, работать на опережение. Рад нашему сотрудничеству», – подчеркнул ректор ВШН Александр Дьяконов.

«Мы увидели действительно международный уровень развития Высшей школы нефти, питательную среду для возникновения студенческого предпринимательства. Наша задача - вовремя заметить, распознать, вложиться и аккумулировать имеющиеся ресурсы. Уверен, наше сотрудничество в этом направлении будет востребованным и эффективным», – отметил директор фонда Дамир Галиев.

Также на полях форума ректором ВШН подписаны соглашения с генеральным директором ЗАО «ИПТ «Идея» Диасом Сафиным, представляющим Фонд им. Лобачевского, и генеральным директором ООО «Университетская стартап-студия» Ильей Князевым.

«Впечатляет, что есть такой университет, который является эталоном качества. Важная позиция – находиться между вузовским сообществом и предприятием сектора экономики. На проектных сессиях технопарка мы решаем подобные технологические задачи. Надеюсь, что проекты, которые мы будем развивать в фонде «Лобачевский», станут импульсом не только для Республики Татарстан, но и для всей Российской Федерации, – отметил генеральный директор ЗАО «ИПТ «Идея» Диас Сафин.

«Вместе мы будем продвигать наши проекты, обогащать друг друга новыми технологиями, инструментами, событиями», – добавил Илья Князев, директор университетской стартап-студии.

Взаимодействие с Фондом «Лобачевский» и «Университетская стартап-студия» будет осуществляться в сфере образовательной, научной и предпринимательской деятельностях в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», «Передовые инженерные школы», направленные на поддержку инновационных, научно-технологических, перспективных проектов.

Университетский венчурный фонд им. Лобачевского финансирует инновационные проекты – размер инвестиций составляет до 40 млн. рублей. Фокус фонда – поддержка начинающих предпринимателей, содействие развитию стартапов, готовых перейти от созданного продукта к масштабированию. Среди направлений проектов, которые поддерживает фонд: технологии искусственного интеллекта, робототехники и машиностроения, химии природного сырья и полимерных материалов, энергосбережения и новый транспорт, микроэлектроники и приборостроения, новых технологий для аграрной и пищевой промышленности.