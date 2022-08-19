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МТС инвестировала в образовательную онлайн-платформу LogicLike

МТС объявила об инвестициях венчурного фонда МТС в белорусский стартап LogicLike, который занимается разработкой собственной образовательной онлайн-платформы по развитию логики и мышления у детей.

LogicLike — белорусский разработчик мобильного приложения по развитию логики и мышления у детей 5-12 лет. Сервис работает в веб- и мобильных приложениях (iOS, Android) и насчитывает восемь миллионов пользователей. Компания основана в 2013 г., приложение запущено в 2018 г.

Сервис работает на шести языках: русском, английском, украинском, немецком, польском и чешском. Библиотека контента содержит более 30 тематик, среди которых задания на логику, развитие внимания, по окружающему миру, географии и шахматам, а также более 4,5 тыс. задач разных типов: головоломки, загадки, игры со словами и др. Задания предлагаются ребенку в зависимости от возраста и уровня сложности, а родитель может отслеживать количество решеных задач в личном кабинете.

Интерактивные курсы и игры LogicLike для всестороннего развития интеллекта ребенка доступны новым и действующим абонентам подписки «Нетариф Junior» от МТС без дополнительной платы.

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«LogicLike – один из лидеров среди компаний по развитию логики и мышления у детей. Рынок сервисов для дошкольного образования ежегодно растет, — сегодня его рост составляет 7% по сравнению с 2,7% в 2016 г. Венчурный фонд инвестирует в проект, который обладает высоким потенциалом роста и заметной ценностью для клиентов экосистемы», — сказал руководитель венчурного фонда МТС Ислам Мидов.

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