Власти лишили инвестиций российский ИТ-фонд. Отменены планы по вливанию в отрасль миллиардов рублей

Власти решили перераспределить средства, которые предполагалось направить на финансирование российских ИТ-проектов. Отрасль недополучит 2,5 млрд руб. инвестиций из венчурного фонда РВК. Эти деньги планировалось вложить в течение двух лет. По предварительным оценкам, инвестиции могли получить до 500 ИТ-стартапов.

Деньги «утекли» из ИТ

Российские власти отменили инициативу по выделению 2,5 млрд руб., которые должны были пойти на инвестиции в отечественные ИТ-проекты, пишут «Ведомости». Эти деньги планировалось передать в новый венчурный фонд Российской венчурной компании (РВК) в 2022-2023 гг.

На момент публикации материала не были известны мотивы, приведшие к смене планов правительства. По информации издания, деньги были перераспределены на некие «иные цели».

Со слов представителей Минцифры, решение о перенаправлении средств было принято еще в конце декабря 2021 г. президиумом правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

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РВК существует с 2006 г. и представляет собой государственный фонд фондов. Она создавалась в первую очередь с целью вложения финансов в различные венчурные фонды, которые, в свою очередь, занимаются инвестированием в отечественные ИТ-компании. С 2021 г. РВК является частью Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Что не понравилось Счетной палате

Не исключено, что смена планов российских властей может быть связана со Счетной палатой (СП). Ее представители неоднократно высказывались против создания такого рода фонда.

В октябре 2021 г. со стороны представителей СП звучали замечания в адрес планов по созданию венчурного фонда для вливаний денежных средств в «проекты на ранних стадиях по разработке российских решений в сфере ИТ. Предполагалось, что его ежегодное финансировании до 2023 г. должно составить 1,25 млрд руб., то есть те самые 2,5 млрд руб. за два года.

Счетная палата намекала на многочисленные сложности «в оценке экономической эффективности инвестиций в фонд», пишут «Ведомости». Помимо этого, она утверждала, что из-за этого фонда на счетах Федерального казначейства и РВК могут образоваться «неиспользованные остатки средств взноса на конец 2022 г. в сумме 873,1 млн руб., на конец 2023 г. – 1332,5 млн руб. и на конец 2024 г. – 217,6 млн руб.».

Власти тоже против

Представитель Правительства, комментируя отказ от планов по созданию венчурного фонда, заявил, что вероятность создания «эффективного венчурного фонда с инвестиционным периодом два года» мала.

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С его слов, венчурный фонд действует, как правило, в течение восьми-десяти лет, но никак не два года. При этом первая половина его «жизни» является его основным «инвестиционным периодом». За эти четыре-пять лет фонд отбирает целевые компании для вливаний средств. В последующие годы осуществляется «выход из инвестиций», заявил представитель российского Правительства.

На какие цели власти перераспределят высвободившиеся 2,5 млрд руб., которые теперь недополучат отечественные ИТ-стартапы, и связано ли это со сложившейся геополитической ситуацией на западной границе России, представитель Правительства не уточнил.

Велика ли потеря

Участники рынка полагают, что смена планов власти не принесет серьезных потерь для РВК. К такому мнению склоняется, в частности, неназванный инвестиционный менеджер, осведомленный о деятельности Российской венчурной компании. «2,5 млрд руб. – это очень небольшие деньги для РВК. Брать 2,5 млрд руб. из бюджета – это длительная история, не оправданная с точки зрения затрат», – заявил он изданию, подчеркнув, что обычно компания оперирует суммами свыше 50 млрд руб. и ежегодно организовывает по три или даже четыре фонда объемом до 5 млрд руб. каждый.

С тем, что «потеря» 2,5 млрд руб. в виде несостоявшихся инвестиций в ИТ-стартапы невелика, согласен и аналитик фингруппы «Финнам» Леонид Делицын. В то же время он отметил, что на эти деньги можно было бы профинансировать вплоть до 500 стартапов, в зависимости от объемов вложений в каждый из них.

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Схожее мнение высказывает и аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Он сообщил «Ведомостям», что холдинг VK (ранее Mail.ru Group) и интернет-гигант «Яндекс», как и многие другие крупные ИТ-компании, в последнее время вкладывают более крупнее суммы в венчурные проекты.