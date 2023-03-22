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Бизнес Инвестиции и M&A
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Венчурный фонд МТС инвестирует до 1 млрд рублей в стартапы в 2023 году

МТС объявила о планах инвестировать в технологический бизнес до 1 млрд руб. в текущем году. Компания планирует вложить весь объем фонда в проекты, которые усилят продукты и вертикали экосистемы. Сумма инвестиций в один проект составит от $0,5 до $5 млн.

Фокус фонда — стартапы стадий round A+/B, которые имеют стратегическую ценность для экосистемы компании. Среди ключевых параметров выбора проектов — перспективы быстрого роста и синергия с бизнес-направлениями МТС. География инвестиций — стартапы из России и стран СНГ.

Основные отрасли для инвестиций соответствуют продуктовым вертикалям внутри экосистемы МТС: ритейл, медиа, развлечения, облачные сервисы, кибербезопасность, туризм, интернет вещей и умный дом. Решение об инвестициях принимается на основании размера рынка и скорости его роста, защищенности продукта от конкурентов, команды и условий сделки.

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«Несмотря на падение венчурного рынка России, которое в 2022 г. составило от 55% до 80% по разным оценкам, МТС не снижает темпы инвестиций и продолжает активную работу с технологическими компаниями. В этом году мы планируем проинвестировать 3-5 сделок общей суммой до 1 млрд руб. Рассматриваем зрелые проекты с рабочей бизнес-моделью и валидированным клиентским спросом», — сказал директор по инновациям и инвестициям МТС Дмитрий Курин.

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