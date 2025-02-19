R-Vision запускает корпоративный венчурный фонд R-Vision VC для поддержки ИТ-стартапов

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, объявляет о запуске корпоративного венчурного фонда R-Vision VC объемом 500 млн руб. Фонд сосредоточится на технологических стартапах в сферах кибербезопасности, искусственного интеллекта, анализа данных и корпоративного программного обеспечения. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Фонд не только инвестирует в перспективные проекты, но и помогает им интегрироваться в команду R-Vision. Стартапы получат доступ к отраслевой экспертизе, инфраструктуре и пилотным внедрениям в крупных компаниях.

R-Vision прошла путь от стартапа до разработчика решений в области информационной безопасности. Накопленный опыт масштабирования бизнеса и технологических продуктов теперь направлен на поддержку новых игроков рынка. Компания инвестирует знания, ресурсы и капитал в развитие передовых технологий, помогая молодым командам выходить на российский рынок.

«Мы создаем среду, где технологии превращаются в бизнес. Инвестируем в команды, которые решают реальные задачи и двигают отрасль вперед. Помогаем стартапам быстрее учиться, находить востребованный продукт и строить прочные компании. Инновации рождаются там, где есть свобода экспериментировать и ошибаться», — отметил Игорь Сметанев, управляющий партнер R-Vision VC.

Фонд R-Vision VC объединяет стартапы, крупный бизнес и образовательные учреждения. Молодые компании получают финансирование на ранних стадиях, поддержку в маркетинге, продажах и масштабировании продукта. Для корпоративных клиентов фонд открывает доступ к новым технологиям, стратегическому партнерству и решениям, адаптированным под бизнес-задачи. В сотрудничестве с университетами R-Vision VC поддерживает студенческие проекты, участвует в акселерационных программах и предоставляет реальные бизнес-кейсы для разработки новых решений.

«Инвестируя в перспективные проекты, фонд снижает риски крупных компаний при внедрении новых технологий и ускоряет их интеграцию в бизнес. Гибкость стартапов позволяет быстро адаптировать решения под конкретные бизнес-процессы, что особенно важно в критически значимых отраслях, — сказал Игорь Сметанев. — Вместо дорогостоящих и длительных внутренних разработок компании могут тестировать и внедрять проверенные технологические продукты, сокращая время и затраты на адаптацию».

Партнерство R-Vision VC со стартапами и корпорациями создает среду для развития передовых технологий, укрепляет культуру технологического предпринимательства и способствует формированию решений, определяющих будущее отрасли. Крупный бизнес получает доступ к передовым решениям и конкурентным преимуществам, а технологические компании — поддержку для роста. В результате российские корпорации ускоряют цифровую трансформацию, повышают уровень кибербезопасности и оптимизируют операционные процессы.