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Индексная книга (каталог) CNews*
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R-Vision R-Vision VC R-Vision Venture Capital

R-Vision - R-Vision VC - R-Vision Venture Capital

УПОМИНАНИЯ


05.08.2025 «Второй пилот»: разработка студентов МФТИ ускоряет работу колл-центров на 30% 1
11.03.2025 R-Vision VC и МФТИ запускают студенческий акселератор для стартапов в сфере ИИ в кибербезопасности 3
19.02.2025 R-Vision запускает корпоративный венчурный фонд R-Vision VC для поддержки ИТ-стартапов 1

Публикаций - 3, упоминаний - 5

R-Vision и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 182 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15902 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12556 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54358 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10928 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29891 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4726 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69767 1
Сметанев Игорь 12 2
Гулин Никита 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 151592 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2225 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30763 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5321 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16928 1
Образование в России 2436 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1034 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1375756, в очереди разбора - 747788.
Создано именных указателей - 179585.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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