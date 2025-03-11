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Гулин Никита


11.03.2025 R-Vision VC и МФТИ запускают студенческий акселератор для стартапов в сфере ИИ в кибербезопасности 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гулин Никита и организации, системы, технологии, персоны:

R-Vision - Р-Вижн 162 1
R-Vision - R-Vision VC 2 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14113 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1348890, в очереди разбора - 762101.
Создано именных указателей - 171671.
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