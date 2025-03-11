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R-Vision VC и МФТИ запускают студенческий акселератор для стартапов в сфере ИИ в кибербезопасности

Московский физико-технический институт (МФТИ) совместно с корпоративным венчурным фондом R-Vision Venture Capital объявляют о запуске студенческого акселератора «Физтех. Идея x R-Vision VC», направленного на развитие стартапов в области искусственного интеллекта и кибербезопасности. Призовой фонд программы составляет 1,5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Участники пройдут интенсивную образовательную программу, получат доступ к менторству ведущих специалистов и смогут доработать свои проекты под руководством экспертов R-Vision VC.

Программа состоит из двух блоков: продуктового и образовательного. Образовательный блок открыт для всех желающих, даже без собственного стартапа. Участники изучат ключевые аспекты бизнеса, разработки и привлечения инвестиций. Проектные команды смогут протестировать гипотезы, провести трекшн-митинги с наставниками и представить свои решения индустриальным партнерам и инвесторам.

Ключевой трек программы — ИИ для кибербезопасности в B2B. «Искусственный интеллект трансформирует сферу кибербезопасности, открывая новые горизонты для защиты бизнеса. Мы верим, что поддержка молодых талантов и инновационных решений станет катализатором создания безопасного цифрового будущего», — сказал Игорь Сметанев, управляющий партнер R-Vision VC.

«Для МФТИ важно не только выпускать высококвалифицированных специалистов, но и создавать условия, в которых студенты могут превращать свои идеи или научные разработки в реальные бизнес-проекты. Новый сезон акселератора «Физтех. Идея x R-Vision VC» предлагает студентам возможность поработать с экспертами отрасли, получить доступ к опыту ведущих компаний и выстроить фундамент для будущего технологического бизнеса», — отметил Никита Гулин, руководитель акселератора МФТИ.

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Победители получат финансирование, возможность запуска пилотного проекта с R-Vision VC, письмо поддержки от МФТИ, дополнительные баллы при поступлении в магистратуру и помощь в подаче грантовых заявок.

Прием заявок открыт до 24 марта 2025 г. Программа длится два месяца и завершится демо-днем, на котором участники представят свои проекты экспертному сообществу.

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