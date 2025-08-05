Разделы

Цифровизация Искусственный интеллект
|

«Второй пилот»: разработка студентов МФТИ ускоряет работу колл-центров на 30%

Участники студенческого бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Идея x R-Vision VC» разработали интеллектуальную систему для автоматизации работы колл-центров. Сервис Reform AI Infopilot помогает операторам отвечать на вопросы клиентов быстро и без ошибок, а компаниям – снизить затраты на работу колл-центров. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Reform AI Infopilot представляет собой платформу, использующую технологии потокового распознавания речи и семантического поиска. Система в реальном времени анализирует диалог оператора с клиентом, мгновенно находит релевантные ответы в корпоративной базе знаний и отображает подсказки на экране сотрудника. По данным пилотных внедрений, решение сокращает время обработки звонков на 30%.

«Наша система в реальном времени распознает голоса оператора и клиента, запрос клиента, находит нужный ответ в базе знаний компании и сразу показывает его в виде подсказки на экране оператора: нужную фразу, документ, статью или другую информацию. Без длительного ручного поиска в корпоративных документах, без пересылки вопросов в другие отделы, без задержек – только точные подсказки в нужный момент», – сказал руководитель стартапа, студент первого курса магистратуры ШИР МФТИ Георгий Шарипов.

Разработка составляет конкуренцию зарубежным аналогам, таким как Microsoft Copilot и Google Agent Assist, предлагая полностью локализованное решение с повышенными требованиями к безопасности данных. Система может быть развернута на оборудовании заказчика, что гарантирует полную сохранность данных. Она легко интегрируется с существующей ИТ-инфраструктурой компании и специально адаптирована для работы на русском языке с учетом отраслевых особенностей.

Благодаря высокой скорости обработки продукт выдает нужные подсказки операторам менее чем за 1 секунду. При этом инвестиции в решение окупаются за два месяца, что делает его экономически выгодным для компаний.

Автоматизация против хаоса: как навести порядок в производственном графике
Цифровизация

Система уже протестирована в нескольких организациях, включая федеральный вуз (автоматизировано 30% входящих обращений), Департамент труда и социальной защиты населения Москвы, а также один из российских банков (под NDA).

«Для операторов Infopilot становится надежным «вторым пилотом»: он снимает страх ошибки у новичков, ускоряет обучение новых операторов, ускоряет ответы и сводит к минимуму переключения между окнами. Для бизнеса это сокращение времени обработки на двузначные проценты, рост удовлетворенности клиентов уже в первые недели, а для службы поддержки – предсказуемый, контролируемый сервис без вывода данных наружу», – сказал Георгий Шарипов.

В настоящее время стартап ведет переговоры о внедрении технологии с российскими компаниями розничной торговли и производителями строительных материалов. Ожидается, что серийные поставки решения начнутся в I квартале 2026 г.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Ашан» выбрал российский софт «Турбо» для построения консолидированной отчетности

«Базис» внедрил нейросетевые технологии для повышения эффективности процессов

Как российские разработчики решают проблему доступности IDE, интегрированной среды разработки

В стране появится реестр россиян, страдающих раком, диабетом, сердцем и психиатрических больных

CNews Analytics оценивает объем российского ИТ-рынка в 2024 г. в ₽3,1 трлн

Российский энергогигант создает программно-аппаратный комплекс для экономии электричества на подстанциях

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Правда ли, что кондиционер — рассадник бактерий? 7 популярных заблуждений о работе сплит-систем

Обзор смартфона HUAWEI 80 Pro: стильный фотофлагман с отличной производительностью

Обзор мойки воздуха STARWIND SAW5531: боремся с пылью и аллергенами

Показать еще

Наука

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник

Ученые обнаружили пульс Земли — и он разрывает континент на части
Показать еще