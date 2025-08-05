«Второй пилот»: разработка студентов МФТИ ускоряет работу колл-центров на 30%

Участники студенческого бизнес-акселератора МФТИ «Физтех.Идея x R-Vision VC» разработали интеллектуальную систему для автоматизации работы колл-центров. Сервис Reform AI Infopilot помогает операторам отвечать на вопросы клиентов быстро и без ошибок, а компаниям – снизить затраты на работу колл-центров. Об этом CNews сообщили представители МФТИ.

Reform AI Infopilot представляет собой платформу, использующую технологии потокового распознавания речи и семантического поиска. Система в реальном времени анализирует диалог оператора с клиентом, мгновенно находит релевантные ответы в корпоративной базе знаний и отображает подсказки на экране сотрудника. По данным пилотных внедрений, решение сокращает время обработки звонков на 30%.

«Наша система в реальном времени распознает голоса оператора и клиента, запрос клиента, находит нужный ответ в базе знаний компании и сразу показывает его в виде подсказки на экране оператора: нужную фразу, документ, статью или другую информацию. Без длительного ручного поиска в корпоративных документах, без пересылки вопросов в другие отделы, без задержек – только точные подсказки в нужный момент», – сказал руководитель стартапа, студент первого курса магистратуры ШИР МФТИ Георгий Шарипов.

Разработка составляет конкуренцию зарубежным аналогам, таким как Microsoft Copilot и Google Agent Assist, предлагая полностью локализованное решение с повышенными требованиями к безопасности данных. Система может быть развернута на оборудовании заказчика, что гарантирует полную сохранность данных. Она легко интегрируется с существующей ИТ-инфраструктурой компании и специально адаптирована для работы на русском языке с учетом отраслевых особенностей.

Благодаря высокой скорости обработки продукт выдает нужные подсказки операторам менее чем за 1 секунду. При этом инвестиции в решение окупаются за два месяца, что делает его экономически выгодным для компаний.

Система уже протестирована в нескольких организациях, включая федеральный вуз (автоматизировано 30% входящих обращений), Департамент труда и социальной защиты населения Москвы, а также один из российских банков (под NDA).

«Для операторов Infopilot становится надежным «вторым пилотом»: он снимает страх ошибки у новичков, ускоряет обучение новых операторов, ускоряет ответы и сводит к минимуму переключения между окнами. Для бизнеса это сокращение времени обработки на двузначные проценты, рост удовлетворенности клиентов уже в первые недели, а для службы поддержки – предсказуемый, контролируемый сервис без вывода данных наружу», – сказал Георгий Шарипов.

В настоящее время стартап ведет переговоры о внедрении технологии с российскими компаниями розничной торговли и производителями строительных материалов. Ожидается, что серийные поставки решения начнутся в I квартале 2026 г.