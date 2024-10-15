ГК «Солар» объявила о создании первого в России отраслевого венчурного фонда в сфере ИБ

Архитектор комплексной безопасности ГК «Солар» объявил о создании отраслевого венчурного фонда, направленного на развитие новых перспективных направлений в сфере информационной безопасности. Миссия Solar Ventures — способствовать выходу молодых компаний в сфере ИБ на российский рынок, благодаря использованию стратегических преимуществ одного из лидеров рынка. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Solar Ventures станет первым и на данный момент единственным узкоотраслевым фондом в России с фокусом на продукты в сфере информационной безопасности. Объектом инвестиций станут проекты ранней стадии, а также компании, вышедшие на этап масштабирования. Наибольший интерес для фонда представляют новые подходы к решению задач ИБ, а также опытные команды, способные создавать и развивать продукты в неосвоенных технологических нишах кибербезопасности.

«Солар» намерен инвестировать в фонд до 1,1 млрд руб., что составляет около 5% от общего объема ранее заявленной инвестиционной программы, рассчитанной на период до конца 2025 года. Фонд открыт к синдицированным сделкам с участием крупных компаний, фондов, также бизнес‑ангелов, заинтересованных в развитии и внедрении российских ИБ-решений.

«Венчурные инвестиции относятся к категории высоко рисковых инструментов, использовать который может только крупный, финансово устойчивый бизнес. Мы осознанно идем на этот шаг, поскольку верим в рынок и его потенциал. Формирование фонда создаёт стратегический потенциал долгосрочного развития продуктового портфеля компании за счет подрывных инноваций и долгосрочных инвестиций, что, в свою очередь, обеспечит увеличение капитализации компании в будущем. Динамика рынка последних лет, а также динамика бизнеса "Солара", говорят о том, что даже в условиях высокой ключевой ставки инвестиции в ИБ характеризуются привлекательной доходностью», — сказал Игорь Ляпунов, генеральный директор ГК «Солар».

Запуском фонда «Солара» намерен задать тренд на активизацию системных венчурных инвестиций в информационной безопасности. В России с 2017 по 2023 гг. зафиксировано всего 11 сделок на сумму $8 млн, преимущественно с участием российских государственных и корпоративных фондов. Инициатива «Солара» призвана показать, что инвестиции в отечественную кибербезопасность своевременны и перспективны. В 2024 г. информационная безопасность остается рынком предложения, из-за чего бизнес испытывает потребность в новых конкретных отечественных продуктах.

Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар»: «"Солар" стремится стимулировать и поддерживать отрасль кибербезопасности, предлагая молодым компаниям разные форматы взаимодействия, от безвозмездной поддержки до вложений в капитал. Solar Ventures станет еще одним инструментом поддержки перспективных команд. Одна из целей венчурных инвестиций для нас — участвовать в историях роста стартапов, с которыми в будущем можем рассмотреть другие форматы взаимодействия. Можно сказать, мы закладываем фундамент, делаем «посев», будущих М&A сделок».

«Солар» с 2022 г., когда компания объявила о старте инвестиционной программы общим объемом 22 млрд руб., было проведено четыре M&A-сделки и заключено стратегическое партнерство. В ближайшие три года планируется осуществить не менее пятнадцати новых сделок.