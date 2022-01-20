Разделы

Бизнес Интеграция
|

Крупнейший российский оператор ЖД-перевозок вывел формулу окупаемости возврата инвестиции в ИТ

Выступая на CNews FORUM, представитель крупнейшего частного оператора грузовых железнодорожных перевозок в России рассказал, какие элементы составляют костяк его подхода к цифровизации, и почему затраты на ИТ в компании окупаются.

Окупаемость вложений в ИТ

Вложения в цифровизацию крупной коммерческой компании могут и должны окупаться, а затраты на ИТ, даже очень серьезные, при грамотном подходе приносят пользу бизнес-инфраструктуре, которая в существующих реалиях без них работать просто не сможет. Об этом об этом в ноябре 2021 г. во время своего выступления на ежегодном «CNews FORUM. Информационные технологии завтра» рассуждал Алексей Агапкин, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» — крупнейшего частного оператора грузовых железнодорожных перевозок в России.

«Находясь какое-то время в цифровом забеге, мы обнаружили для себя несколько приятных вещей, — отметил он. — Они нам очень понравились, и мы хотим дальше ими пользоваться, потому что эти инструменты хорошо себя окупают, и даже, более того, в принципе дают ответ на вопрос, как же окупить инвестиции в ИТ».

Одна из этих составляющих — повышение при помощи цифровых решений эффективности клиентского портфеля. «Важно умение рассказать клиенту обо всем, что ты знаешь, что ты умеешь, и показать, что все работает в один клик, — говорит Агапкин. — Люди, которые привыкли к использованию цифровых инструментов, например, при заказе такси, хотят, чтобы и на работе все было так же».

Другая составляющая — развитие бренда в глазах партнеров и потенциальных сотрудников. «Без цифрового лица тебе сложно будет сказать потенциальным сотрудникам “приходите, работайте у нас, вот как у нас здорово”, — рассуждает топ-менеджер. — И если ты приходишь к партнеру и рассказываешь ему “смотрите, что я умею”, тот понимает, что с сильным дружить интересней».

agapkin_600.jpg

Алексей Агапкин: Мы по-другому умеем работать с клиентом, по-другому выстраиваем бренд, обеспечиваем технологический задел, меняем сотрудников, культуру, и все это приятно окупается

Также важна культурная составляющая — привлечение в компанию сотрудников, обладающих принципиально другим набором компетенций и качеств. «Мы видим, как, приобретая опыт с работы с цифровыми продуктами, в разработке продуктов, участвуя в создании продуктов, меняются сотрудники, меняются их компетенции, меняется их подход к работе, видим, как они хотят принести что-то новое и сказать команде разработки “смотрите, вот это точно будет работать; дайте, я сам попробую сделать, и это станет изменением в моей ежедневной рутине”, — говорит Агапкин.

Наконец, важен технологический задел — внедрение технологий, позволяющих конкурировать с существующими игроками рынка и защитить компанию от установки новыми конкурентами своих правил игры. «Нельзя развиваться скачкообразно, — поясняет топ-менеджер. — Ты постоянно должен инвестировать в ИТ, в инфраструктуру, в навыки, в способность выпускать продукты. Не делая следующего шага, ты отсекаешь для себя возможности в будущем».

Особенности цифровизации

«Любой, кто внедрял что-то в крупных компаниях, понимает, как сложно понять, что хочет пользователь, что ему действительно нужно, как сложно попробовать не ошибиться, как сложно внедрить и обеспечить приживаемость, используемость инструмента сотрудниками, — отмечает Агапкин. — Мы отталкиваемся от существующих организационных инструментов, которые есть в компании».



Выступление Алексея Агапкина на CNews FORUM

В его понимании, производственная или бизнес-система — это набор людей, рассредоточенных по всем структурным подразделениям компании, целью которой является управление проектами, реализация изменений, улучшений, поддержка культурной повестки, продвижение компании в сторону совершенствования компетенций, навыков, командной работы.

Технологии успешного SOC: детектирование атак и создание правил корреляции
Безопасность

«Мы использовали для цифровых идей ту же самую воронку, что и для сбора инициатив сотрудников в части бизнес-системы, — говорит Агапкин. — Например, хочешь что-то оптимизировать, говоришь “мне нужна вот такая-то отчетность”. Так пойди в группу прототипирования, там посмотрят, насколько сложен твой запрос, и научат тебя работать с ноу-кодом, лоу-кодом. Ты пройдешь курсы и попробуешь решить свою задачу сам. Если это невозможно, мы сделаем это за тебя. Сеть экспертов на местах помогает обеспечивать приживаемость, объяснять, проводить тренинги, внедрять культурную историю во всю компанию, во всех сотрудников, коллектив, который должен измениться для того, чтобы уметь работать со всем этим».

Презентация Алексея Агапкина (нажмите для пролистывания)

С другими вопросами, поднятыми Алексеем Агапкиным на CNews FORUM, можно ознакомиться из его презентации и видеозаписи его выступления.

Как прошел CNews FORUM 2021

В 2021 г. CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — успешно прошел в четырнадцатый раз. В силу известных ограничительных факторов организаторами был снова использован смешанный формат проведения мероприятия — значительная часть форума прошла в онлайн-режиме.

Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNewsГлава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews
Замглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о программе поддержки малого бизнеса в части софинансирования покупки российского ПОЗамглавы Минцифры Максим Паршин рассказал о программе поддержки малого бизнеса в части софинансирования покупки российского ПО
Замруководителя ДИТ Москвы Марина Тавадзе получила награду CNews в номинации «Поисково-аналитическая платформа: проект года»Замруководителя ДИТ Москвы Марина Тавадзе получила награду CNews в номинации «Поисково-аналитическая платформа: проект года»
Замглавы Минэка Василий Шпак описал ведомственный проект, связанный с цифровизацией промышленностиЗамглавы Минэка Василий Шпак описал ведомственный проект, связанный с цифровизацией промышленности
Гендиректор группы «Т1» Сергей Соловьев принял награду CNews в номинации «Компания года»Гендиректор группы «Т1» Сергей Соловьев принял награду CNews в номинации «Компания года»
Директор по внедрению цифровых решений «Мегафона» Владимир Гваришвили выступил с докладом «Бизнес в эпоху перемен: как заложить фундамент для успешного завтра»Директор по внедрению цифровых решений «Мегафона» Владимир Гваришвили выступил с докладом «Бизнес в эпоху перемен: как заложить фундамент для успешного завтра»
Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев получил награду CNews в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики»Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев получил награду CNews в номинации «Лучшая платформа корпоративных данных и глубокой аналитики»
Лидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев рассказал о сервисах SberCloud.AdvancedЛидер продуктового направления компании Sbercloud Михаил Тутаев рассказал о сервисах SberCloud.Advanced
Замгендиректора по работе с госзаказчиками и цифровому развитию «Гознака» Виктору Барилкину была вручена награда CNews в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года»Замгендиректора по работе с госзаказчиками и цифровому развитию «Гознака» Виктору Барилкину была вручена награда CNews в номинации «Цифровая трансформация бизнес-модели: компания года»
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин описал особенности цифровой трансформации северной столицы в целях устойчивого развитияВице-губернатор Санкт-Петербурга Станислав Казарин описал особенности цифровой трансформации северной столицы в целях устойчивого развития
Начальник отдела ИБ и техзащиты информации службы информбезопасности Главного управления ИТ ФТС Кирилл Романов и коммерческий директор филиала «Газинформсервис» в Москве Александр Синельников на вручении награды CNews в номинации «Цифровая безопасность», учрежденной совместно CNews и «Газинформсервисом»Начальник отдела ИБ и техзащиты информации службы информбезопасности Главного управления ИТ ФТС Кирилл Романов и коммерческий директор филиала «Газинформсервис» в Москве Александр Синельников на вручении награды CNews в номинации «Цифровая безопасность», учрежденной совместно CNews и «Газинформсервисом»
Замгендиректора РЖД Евгений Чаркин обрисовал новые горизонты цифровой трансформации своей компанииЗамгендиректора РЖД Евгений Чаркин обрисовал новые горизонты цифровой трансформации своей компании
Председатель совета директоров Profindustry Сергей Барсуков принял награду CNews в номинации «Технологическое решение года в области ESG»Председатель совета директоров Profindustry Сергей Барсуков принял награду CNews в номинации «Технологическое решение года в области ESG»
Директор по работе с ключевыми клиентами UiPath Артем Виноградов описал взгляд своей компании на то, как организации подготовиться к новым вызовамДиректор по работе с ключевыми клиентами UiPath Артем Виноградов описал взгляд своей компании на то, как организации подготовиться к новым вызовам
CEO компании eXpress Андрей Врацкий принял награду CNews за инновации в корпоративной мобильной разработкеCEO компании eXpress Андрей Врацкий принял награду CNews за инновации в корпоративной мобильной разработке
Ведущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ Артем Носенко рассказал об успехах пользователей IBM Public CloudВедущий системный архитектор по сервисам IBM Cloud в России и СНГ Артем Носенко рассказал об успехах пользователей IBM Public Cloud
Директор по маркетингу «Р7 офис» Нина Матвиенко получила награду CNews в номинации «Решение года для совместной удаленной работы»Директор по маркетингу «Р7 офис» Нина Матвиенко получила награду CNews в номинации «Решение года для совместной удаленной работы»
Директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев описал особенности решений своей компанииДиректор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев описал особенности решений своей компании
Награду CNews в номинации «Экспансия года» получила представитель компании iMind Валерия МинговаНаграду CNews в номинации «Экспансия года» получила представитель компании iMind Валерия Мингова
Гендиректор компании «Скала-Р» Виктор Урусов обрисовал эволюцию подхода к созданию платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информсистемГендиректор компании «Скала-Р» Виктор Урусов обрисовал эволюцию подхода к созданию платформ для высоконагруженных корпоративных и государственных информсистем
Руководитель цента компетенций «Собственные продукты» компании «Т1 Консалтинг» Юрий Мацыгин принял награду CNews в номинации «Цифровизация в HR: прорыв года»Руководитель цента компетенций «Собственные продукты» компании «Т1 Консалтинг» Юрий Мацыгин принял награду CNews в номинации «Цифровизация в HR: прорыв года»
Замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию ПГК Алексей Агапкин описал цифровую трансформацию своей компанииЗамгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию ПГК Алексей Агапкин описал цифровую трансформацию своей компании
Замгендиректора по развитию бизнеса S7 Илья Лазарев, менеджер продукта логистической платформы S7 Михаил Данилов, CEO компании BSL Сергей Костин, технический директору BSL Иван Спиридонов получили награду CNews в номинации «ИТ-решение года для логистики первой и последней мили»Замгендиректора по развитию бизнеса S7 Илья Лазарев, менеджер продукта логистической платформы S7 Михаил Данилов, CEO компании BSL Сергей Костин, технический директору BSL Иван Спиридонов получили награду CNews в номинации «ИТ-решение года для логистики первой и последней мили»
Директор по маркетингу «СберМедИИ» Татьяна Смирнова получила награду CNews в номинации «ИТ-решение года в медицине»Директор по маркетингу «СберМедИИ» Татьяна Смирнова получила награду CNews в номинации «ИТ-решение года в медицине»
Вице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов рассказал о ключевых задачах цифровизации своей компанииВице-президент «Транснефти» Андрей Бадалов рассказал о ключевых задачах цифровизации своей компании
ИТ-директор «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков принял награду CNews в номинации «ИТ в промышленности»ИТ-директор «Трансмашхолдинга» Анатолий Ушаков принял награду CNews в номинации «ИТ в промышленности»
Управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак выступил с докладом «Госкомпания без галстуков»Управляющий директор по цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак выступил с докладом «Госкомпания без галстуков»
Глава Минцифры Максут Шадаев ответил на вопросы читателей CNews

CNews FORUM 2021 собрал свыше 1000 участников. Было заслушано порядка 90 экспертных докладов. В сессионной части было проведено шесть тематических отраслевых секций: «ИТ в госсекторе», «ИТ в банках», «Облачные технологии», «Информационная безопасность», «ИТ в торговле» и «Цифровая трансформация».

Взгляд CNews на состояние ИТ-отрасли

Цифровая трансформация вносит большой вклад в эффективность бизнеса, но не терпит спешки
ИТ в банках

В пленарной части CNews FORUM выступили глава Минцифры Максут Шадаев, его заместитель Максим Паршин, ИТ-директор РЖД Евгений Чаркин замглавы Минпромторга Василий Шпак, замгендиректора по операционной эффективности и цифровому развитию «Первой грузовой компании» Алексей Агапкин, вице-президент по ИТ «Евразхолдинга»Артем Натрусов, гендиректор «Скалы-Р» Виктор Урусов, директор по работе с ключевыми заказчиками Yadro Сергей Касаев и многие другие.

Денис Воейков

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Россияне создали уникальную ОС — конкурента Linux

Россия в два раза увеличит грузоперевозки по Северному морскому пути с помощью огромной ИТ-системы

Четыре тенденции, которые сформируют будущее публичных облаков

Облака — головная боль для отдела ИБ

Казначейство отдает 60 млн руб. за российское офисное ПО

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровое здравоохранение 2022»

MARKET.CNEWS

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Бюджетные 4K-телевизоры до 30 000 рублей: хиты продаж

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Показать еще

Наука

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022