МТС проинвестирует до $5 млн в продукты на технологии блокчейн

ПАО «МТС» сообщает о запуске блокчейн-акселератора. Компания ищет стартапы, разрабатывающие цифровые продукты, построенные на технологии блокчейн. Выпускники акселерационной программы получат возможность привлечь инвестиции до $5 млн (в проект) от венчурного фонда МТС. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Центр инноваций и инвестиций MTS StartUp Hub, в состав которого входит корпоративный венчурный фонд МТС, объявил о старте сбора заявок в блокчейн-акселератор. Прием заявок продлится до 10 июня 2024 г., регистрация доступна на официальном сайте программы.

К участию в отборе приглашаются стартапы, развивающие следующие решения:

1) Физические устройства доступа к распределенным реестрам: криптокарты; системы идентификации на блокчейне; криптобанкоматы и точки доступа к реестрам.

2) FinTech-сервисы: платежные решения для осуществления транзакций (С2С/В2С/В2В) c цифровыми активами; краудфандинг- и краудинвестинг-платформы на базе Blockchain; платформа для благотворительных фондов на блокчейне.

3) Сервисы для регистрации и передачи прав собственности: распределенные реестры для регистрации прав собственности и проведения процедур патентования; NFT; цифровой паспорт на любой физический актив.

4) Кибербезопасность данных и инфраструктуры: решения в области безопасного обмена персональными данными на базе блокчейна; протоколы для обмена информацией между сетями и ее верификации; решения по обеспечению безопасного цифрового периметра.

5) Другие решения: продукты на базе Blockchain с высоким инвестиционным потенциалом.

Среди основных критериев отбора: наличие MVP и подтвержденного рынка для развития продукта, сильная команда.

Акселерационная программа будет длиться в течение двух месяцев с привлечением экспертов блокчейн-рынка, среди них: Владимир Стасевич («Атомайз»), Евгений Архипов (экс-блокчейн «Ак Барс Банк») и др.

Программа акселератора включает в себя практические мастер-классы и воркшопы, индивидуальную работу с трекерами и бизнес-заказчиками из МТС по доработке продукта и бизнес-стратегии. Участникам будет предоставлена возможность подключения к инфраструктуре ЦФА ХАБ (собственная блокчейн-платформа, разработанная дочерней компанией ПАО МТС — ООО «Блокчейн хаб») для тестирования бизнес-моделей. Кроме того, стартапы получат доступ к 80-миллионной аудитории МТС для проведения пилотного запуска продукта в контуре экосистемы.

Акселератор завершится 1 сентября 2024 г. демо-днем, на котором участники представят питчи своих проектов перед топ-менеджерами МТС, а также представителями внешних венчурных фондов, частными инвесторами и лидерами блокчейн-отрасли.

«Последние несколько лет мы наблюдаем активное развитие решений на базе технологий распределенного реестра. Развитие технологии блокчейн и ее применение также приветствуется со стороны регулятора, который активно формирует нормативную базу для применения подобных решений в бизнесе и жизни. В МТС мы уже несколько лет развиваем собственную экспертизу на рынке Blockchain на базе инфраструктуры и лицензии ЦФА Хаб (платформа, разработанная дочкой МТС — ООО «Блокчейн хаб»). Мы приглашаем к сотрудничеству технологические проекты на базе Web3 и готовы предоставить им экспертизу, доступ к технологиям и экосистеме МТС, а также инвестиции для развития новых прорывных продуктов», — сказал директор департамента стратегического развития и инвестиций МТС Дмитрий Курин.

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Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений, кибербезопасности. В России и Белоруссии услугами мобильной связи МТС пользуются более 86 млн абонентов. На российском рынке мобильного бизнеса МТС обслуживает 81-миллионную абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ – охвачено свыше 10 млн абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более 13 млн пользователей, общее количество экосистемных клиентов МТС превышает 15 млн. Компания располагает розничной сетью из более чем 4400 магазинов в России.